Глава МЗС пояснив, що Україна прохає партнерів розглянути можливість збиття над Україною російських ракет.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба нашолошує, що не має бути перешкод для завдання західними зразками озброєння ударів по російській території, бо чим більше вдасться знищити військових цілей на території Російської Федерації, тим швидше закінчиться війна. Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба сказав на спільному брифінгу з міністром зпкордонних справ Німеччини Анналеною Бербок у Києві.

"Україна повинна мати можливість вражати військові цілі на території Російської Федерації. Тому що це та територія, з якої в Україну приходить смерть і руйнування. І якщо хтось вважає, що ми маємо бути у слабкій позиції і сидіти чекати, поки смерть прийде за нами - то не дочекаєтесь ні нашої смерті, ні нашої слабкості. І краще бути на боці України. Тому що, чим більше ми зможемо знищити, наголошую, військових цілей на території Російської Федерації, тим швидше закінчиться ця війна перемогою України", - наголосив Кулеба.

Разом з тим, глава МЗС переконаний, що немає нічого, що заважало би партнерам ухвалити рішення також збивати російські ракети над територією України.

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"Немає жодного юридичного, безпекового або морального аргументу, який стоїть на шляху до того, щоб наші партнери збивали російські ракети над територією України зі своєї території. Ті, хто говорить про те, що такі дії були б ескалацією, маніпулюють. Ми вже багато разів чули аргумент про необхідність уникнення ескалації, але за останні два роки єдиною стороною, яка займається ескалацією, є Російська Федерація", - наголосив Кулеба.

Глава МЗС пояснив, що Україна прохає партнерів розглянути можливість збиття над Україною російських ракет.

"Тому, перше, ми дійсно просимо партнерів розглянути можливості, за яких, російські ракети, не російські літаки з російськими пілотами на борту, а шматки заліза, які несуть смерть з Росії до України, щоб вони перехоплювалися з території країн наших партнерів", - сказав Кулеба.

Водночас, міністр додав, що існує альтернативний варіант.

"Є альтернативне рішення цьому: просто надайте тоді, якщо ви не хочете робити це, просто надайте нам всі необхідні для цього засоби. Ми розмістимо їх на території України і будемо самі перехоплювати ці ракети", - заявив Кулеба.

Він сказав, що має на увазі системи протиповітряної оборони і бойові літаки з відповідними технічними можливостями.

"А займати позицію, за якої ми і ППО не передамо, і не будемо підтримувати збиття російських ракет з нашої території над територією України - це і є позиція умиротворення агресора", - відзначив Кулеба.

Допомога США для України - деталі

Як повідомляв УНІАН, 20 травня голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Чарльз Браун та міністр оборони США Ллойд Остін наголосили, що Україна має застосовувати надане їй американське озброєння у ближньому бою і в межах України.

Раніше видання Bloomberg повідомляло, що США не дозволяють Україні бити по території Росії американською зброєю.

Видання зазначає, що Росія пішла в наступ на Харків, хоч окупація міста й малоймовірна. Але цей наступ демонструє ціну, яку Україна платить через запізнення Америки із затвердженням допомоги. Також це підкреслює безглуздість обмежень США, які заважають Києву вести боротьбу з Росією на її території.

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