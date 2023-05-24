Волкер зазначив, що у Путіна в прагненні знищити Україну немає ніяких "червоних ліній".

Боязнь західних країн перетнути певні "червоні лінії" безпідставна, оскільки російський президент Володимир Путін у спробі знищити Україну не зупинився б ні перед чим.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав екс-спецпредставник США по Україні Курт Волкер. Він зазначив, що західні союзники України не передають їй деякі види озброєнь через відчуття, що "потрібно дотримуватися так званих червоних ліній, щоб не провокувати Путіна".

"Це абсолютно неправильно. Я взагалі цього не розумію. Якби Путін був здатний на щось більше, він би вже це робив", - висловив думку Волкер.

Він зазначив, що Путін не чекає якихось дій від західних країн. "Він намагається знищити Україну, і його потрібно за всяку ціну зупинити", - додав він.

Війна в Україні: плани Кремля

Кремль планував взяти Україну за три дні і поставити свою маріонеткову владу. Всіх інакомислячих планувалося винищити, як це робили за часів СРСР. Однак цим планам не судилося здійснитися. В протистоянні агресору Україна об'єднала навколо себе весь цивілізований світ, який допомагає їй впоратися з окупантами.

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