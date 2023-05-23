Президентка Молдови Майя Санду завила, що російського диктатора Володимира Путіна арештують, якщо він перетне кордони країни. Глава держави нагадала, що Кишинів підписав угоду про Кримінальний суд і буде виконувати взяті на себе обов'язки.
"Так. Республіка Молдова підписала угоду про кримінальний суд, і Молдова буде поважати рішення суду", - заявила Санду в інтерв'ю виданню Euronews, відповідаючи на питання чи заарештують Путіна, якщо він приїде в Молдову.
Крім того, молдовська лідерка згадала 24 лютого 2022 року, коли Росія почала повномасштабну війну проти України.
"Коли почалася війна, я дізналася про це о 4 ранку, о 5 ранку вже чекала тут членів Вищої Ради Безпеки. І я чула, як падають бомби. Спочатку я думала, що вони в Одесі, потім дізналася, що вони у Вінниці, але я їх чула з цього офісу", - згадує президентка Молдови.
Також вона вказала, що офіційний Кишинів зміцнює інститути, реформує спецслужби і розробляє нову стратегію безпеки, щоб країна стала досить сильною, не дозволяючи таким людям, як Путін, підірвати суверенітет держави.
Ордер на арешт Путіна - що відомо
Після повномасштабного вторгнення РФ окупанти на тимчасово захоплених територіях скоїли масу військових злочинів, у тому числі депортували дітей на російську територію.
17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента РФ Владміра Путіна та дитячого омбудсмена Росії Марії Львової-Бєлової. Їх звинувачують у незаконній депортації українських дітей.
У зв'язку з видачею ордеора країни, які ратифікували Римський статут, а це 123 держави, повинні заарештувати російського диктатора та його пособницю.