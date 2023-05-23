Майя Санду нагадала, що Кишинів підписала угоду про Міжнародний кримінальний суд.

Президентка Молдови Майя Санду завила, що російського диктатора Володимира Путіна арештують, якщо він перетне кордони країни. Глава держави нагадала, що Кишинів підписав угоду про Кримінальний суд і буде виконувати взяті на себе обов'язки.

"Так. Республіка Молдова підписала угоду про кримінальний суд, і Молдова буде поважати рішення суду", - заявила Санду в інтерв'ю виданню Euronews, відповідаючи на питання чи заарештують Путіна, якщо він приїде в Молдову.

Крім того, молдовська лідерка згадала 24 лютого 2022 року, коли Росія почала повномасштабну війну проти України.

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"Коли почалася війна, я дізналася про це о 4 ранку, о 5 ранку вже чекала тут членів Вищої Ради Безпеки. І я чула, як падають бомби. Спочатку я думала, що вони в Одесі, потім дізналася, що вони у Вінниці, але я їх чула з цього офісу", - згадує президентка Молдови.

Також вона вказала, що офіційний Кишинів зміцнює інститути, реформує спецслужби і розробляє нову стратегію безпеки, щоб країна стала досить сильною, не дозволяючи таким людям, як Путін, підірвати суверенітет держави.

Ордер на арешт Путіна - що відомо

Після повномасштабного вторгнення РФ окупанти на тимчасово захоплених територіях скоїли масу військових злочинів, у тому числі депортували дітей на російську територію.

17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента РФ Владміра Путіна та дитячого омбудсмена Росії Марії Львової-Бєлової. Їх звинувачують у незаконній депортації українських дітей.

У зв'язку з видачею ордеора країни, які ратифікували Римський статут, а це 123 держави, повинні заарештувати російського диктатора та його пособницю.

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