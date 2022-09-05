На його думку, зараз світ спостерігає "початок кінця РФ".

Військові цілі Сполучених Штатів Америки повинні включати "деімперіалізацію" Росії.

Таку думку висловив американський генерал-лейтенант у відставці, колишній командувач військами США в Європі, ветеран воєн в Іраку і Афганістані Бен Ходжес в Twitter.

"Я думаю, що військові цілі США в цьому конфлікті повинні включати "деімперіалізацію" Росії. Мені здається, що ми спостерігаємо початок кінця Російської Федерації, як вона виглядає сьогодні. До цього потрібно бути готовим... Ми не були готові до кінця СРСР", - написав він.

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Так Ходжес прокоментував слова колишнього посла США в НАТО Курта Волкера після візиту до Грузії.

Він заявив, що "імперіалістичні війни" Росії проти її сусідів почалися не в Україні, пише Agenda.

"Люди зараз зосереджені на Україні, проте імперіалістичні війни Росії проти сусідів почалися не в Україні, а тут, в Грузії, в 2008 році. Росія окупувала частину Молдови. Вони зараз більш брутальні в Україні, захоплюють більше територій в Україні, але це все взаємопов'язано, це частина одного цілого. Ми не можемо забувати, що Росія все ще тут", - сказав Волкер.

За даними видання Die Welt, політична еліта в Російській Федерації вже натякнула на розширення планів про "відновлення" СРСР.

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