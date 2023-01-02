Канцлер Німеччини Олаф Шольц періодично розмовляє з російським президентом Володимиром Путіним про війну в Україні.
Про це розповіла заступник представника уряду ФРН Крістіане Хоффман Deutsche Welle. За її словами, дипломатичні контакти з РФ є і в інших європейських політиків.
"Було б невірним вважати, що контактів і розмов з Росією немає. Як ви знаєте, і федеральний канцлер, і інші політики в ЄС раз у раз встановлюють контакт безпосередньо з президентом Путіним. І на інших рівнях, зрозуміло, підтримуються контакти. Думати, що в цій області встановилася тиша, - невірно", - сказала вона.
Водночас офіційний представник МЗС Німеччини Крістіан Вагнер заявив, що з боку Росії не надходить переконливих пропозицій щодо переговорів про мир.
"Це показали і досить жорстокі бомбардування в останні дні. Так що ці дії Росії створюють дуже чітку картину", - зазначив він.
Переговори з Росією
Як повідомляв УНІАН, Україна збирається провести міжнародний саміт, в ході якого буде обговорюватися "формула миру". Представлена Володимиром Зеленським формула складається з наступних пунктів:
- радіаційна та ядерна безпека;
- продовольча безпека;
- енергетична безпека;
- звільнення всіх полонених і депортованих;
- виконання Статуту ООН та відновлення територіальної цілісності України та світового порядку;
- виведення російських військ і припинення бойових дій;
- повернення справедливості;
- протидія екоциду;
- недопущення ескалації;
- фіксація закінчення війни.
Водночас у Міністерстві закордонних справ Росії сказали, що вони ні з ким не будуть розмовляти на її основі.
Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що головною умовою для початку переговорів з РФ є відновлення територіальної цілісності України, відшкодування збитків та покарання всіх причетних до воєнних злочинів.