У МЗС Німеччини зазначають, що з боку РФ не надходить переконливих пропозицій щодо переговорів.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц періодично розмовляє з російським президентом Володимиром Путіним про війну в Україні.

Про це розповіла заступник представника уряду ФРН Крістіане Хоффман Deutsche Welle. За її словами, дипломатичні контакти з РФ є і в інших європейських політиків.

"Було б невірним вважати, що контактів і розмов з Росією немає. Як ви знаєте, і федеральний канцлер, і інші політики в ЄС раз у раз встановлюють контакт безпосередньо з президентом Путіним. І на інших рівнях, зрозуміло, підтримуються контакти. Думати, що в цій області встановилася тиша, - невірно", - сказала вона.

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Водночас офіційний представник МЗС Німеччини Крістіан Вагнер заявив, що з боку Росії не надходить переконливих пропозицій щодо переговорів про мир.

"Це показали і досить жорстокі бомбардування в останні дні. Так що ці дії Росії створюють дуже чітку картину", - зазначив він.

Переговори з Росією

Як повідомляв УНІАН, Україна збирається провести міжнародний саміт, в ході якого буде обговорюватися "формула миру". Представлена Володимиром Зеленським формула складається з наступних пунктів:

радіаційна та ядерна безпека;

продовольча безпека;

енергетична безпека;

звільнення всіх полонених і депортованих;

виконання Статуту ООН та відновлення територіальної цілісності України та світового порядку;

виведення російських військ і припинення бойових дій;

повернення справедливості;

протидія екоциду;

недопущення ескалації;

фіксація закінчення війни.

Водночас у Міністерстві закордонних справ Росії сказали, що вони ні з ким не будуть розмовляти на її основі.

Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що головною умовою для початку переговорів з РФ є відновлення територіальної цілісності України, відшкодування збитків та покарання всіх причетних до воєнних злочинів.

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