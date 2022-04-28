Грантову допомогу використають для закупівлі медичного обладнання.

Уряд Японії надасть Україні кредит у розмірі 100 млн доларів, а також грантову допомогу у 2,3 млн доларів.

Як повідомила прес-служба Міністерства фінансів, сьогодні, 28 квітня, урядами України та Японії було підписано угоду щодо кредиту Японського агентства міжнародного співробітництва на політику розвитку у сфері надзвичайного економічного відновлення та гранту на зміцнення системи охорони здоров'я та медицини в Україні.

"Уряд Японії надасть Україні кредит у розмірі 100 млн доларів США на пільгових умовах. Йдеться про бюджетну підтримку для стабілізації ситуації в Україні, зокрема, для забезпечення першочергових соціальних, гуманітарних видатків, видатків на охорону здоров’я, підтримки внутрішньо переміщених осіб та інших пріоритетних видатків", - йдеться в повідомленні.

Термін погашення кредиту - 30 років, зокрема, пільговий період - 10 років; процентна ставка - 1% річних.

Грантову допомогу в розмірі приблизно 2,3 млн доларів буде спрямовано на закупівлю медичного обладнання для підтримки системи охорони здоров'я та медицини.

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня прем'єр-міністр Японії Кісіда Фуміо заявив, що уряд Японії надасть Україні позику в розмірі 300 млн доларів, а також направить Україні розвідувальні дрони, протигази та інше захисне спорядження на випадок атаки із застосуванням хімічної зброї.

За словами політика, через війну в Україні Токіо перегляне Стратегію національної безпеки до кінця року та два інших ключових документи щодо нарощування своєї обороноздатності.

Окрім того, Японія повернулась до жорсткої позиції щодо статусу Курильських островів. Уперше з 2003 року МЗС країни назвало цю територію незаконно окупованою Росією.

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