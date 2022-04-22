Відносини між обома країнами загострилися після повномасштабного нападу Росії на Україну.

Японія повернулась до жорсткої позиції щодо статусу Курильських островів. Уперше з 2003 року МЗС країни назвало цю територію незаконно окупованою Росією.

Про це пише Japan News.

У звіті міністерства йдеться про те, що так звані Південні Курили (Північні території – прийнята назва у японців) є "невід’ємною" частиною території Японії: "Північні території – це острови, над якими Японія має суверенітет, вони є невід’ємною частиною Японії, проте наразі незаконно окуповані Росією".

Японія називає російське вторгнення в Україну "неподобством, яке підриває основи міжнародного порядку не тільки у Європі, а й в Азії". Нинішні обставини, вважають дипломати, роблять перспективи результатів територіальних переговорів невизначеними.

Японія наполегливо вимагає, щоб Росія прислухалась до критики міжнародної спільноти і вивела свої війська з України.

У документі також зазначається, що Японія очолить зусилля міжнародної спільноти з запобігання будь-яких односторонніх спроб змінити статус-кво силою, співпрацюючи з країнами, з якими Японія розділяє фундаментальні цінності – демократію.

Токіо заявляє про посилення зусиль співпраці зі США щодо забезпечення миру і безпеки країни.

МЗС визначає відносини з Китаєм як "одні з найважливіших двосторонніх відносин" для Японії, називає Південну Корею "важливим сусідом" і засуджує випробування балістичних ракет КНДР.

Доля Курил

Наприкінці другої світової СРСР оголосив війну Японії. В ході бойових дій радянські війська повністю зайняли Курильські острови.

Переговори про належність островів Ітуруп, Кунашир та Шикотан ведуться між Японією та Росією фактично після закінчення війни.

Останнім часом російська влада неодноразово заявляла, що суверенітет над цими територіями має відповідне міжнародно-правове оформлення і не підлягає сумніву.

Японія не визнає російського суверенітету над південними Курильськими островами та вважає їх своїми. Суперечка посилилась після нападу РФ на Україну і засудження Токіо агресії Кремля.

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