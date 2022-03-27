Війна в Україні може призвести до найбільшої кризи після Другої світової війни, зазначив прем'єр Японії.

Вторгнення Росії в Україну загрожує похитнути основу міжнародного порядку й потенційно може призвести до "найбільшої кризи" у світі з часів Другої світової війни.

Про це заявив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, пишуть Kyodo News і RFI.

Він зазначив, що японський уряд не виключає будь-яких варіантів фундаментального посилення свого обороноздатності.

За словами Кісіди, Токіо перегляне Стратегію національної безпеки до кінця року та два інших ключових документи щодо нарощування своєї обороноздатності.

Прем'єр Японії наголосив, що його країна налаштована підтримати Україну, оскільки її дії разом із іншими країнами визначать майбутній стан міжнародного співтовариства.

"Наша держава надає допомогу Україні, твердо демонструючи нашу рішучу солідарність з українським народом, який бореться з агресією та прагне захищати свою Батьківщину", - зазначив Кісіда.

За словами дипломатичних та оборонних експертів, односторонній напад Росії на Україну може підштовхнути Китай до нападу на Тайвань, зазначає Kyodo News.

"Ніколи не можна допускати односторонньої зміни статус-кво силою в Індо-Тихоокеанському регіоні, особливо в Східній Азії", - сказав Фуміо Кісіда.

За його словами, безпекова ситуація навколо Японії стала набагато жорсткішою.

"Обстановка у сфері безпеки навколо нашої країни кардинально змінилася і стала набагато жорсткішою, не кажучи вже про агресію Росії в Україні. У цьому контексті розробка нової Стратегії національної безпеки, Оборонного плану та середньострокового плану готовності сил оборони є нагальним завданням.", - сказав Кісіда.

Як повідомляв УНІАН, три найбільших банки Японії введуть заборону на фінансові операції із "Сбєрбанком" Російської Федерації. Фінансові установи не проводитимуть доларові операції та грошові перекази вже понеділка, 28 березня.

Раніше Японія вже запровадила санкції проти Росії через розв'язану нею війну проти України. Загалом після вторгнення РФ в Україну Японія ввела санкції проти 76 осіб, семи банків та 12 інших організацій у Росії.

Тим часом МЗС Росії заявило про відмову від ведення переговорів із Японією за мирним договором, який повинен був розв'язувати питання приналежності Курильських островів. Своєю чергою японська влада назвала це рішення "абсолютно неприйнятним".

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