У Міноборони Японії заявили, що продовжуватимуть максимальну підтримку України.

Японія надасть Україні дрони та комплекти хімічного захисту.

Про це повідомляється у Twitter Міноборони Японії.

"Міноборони Японії ухвалило рішення про надання уряду України костюмів NBC, масок NBC та дронів. Боротьба українців за захист своєї країни все ще триває, тому Міноборони Японії продовжуватиме нашу максимальну підтримку. За Україну!" - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 9 квітня Японія виключила полк "Азов" із списку терористичних організацій. Офіційну заяву про це розмістило в себе на сайті Головне слідче управління Міністерства юстиції Японії, виключивши полк "Азов" з реєстру "Міжнародного тероризму 2021".

25 березня Японія розширила санкції проти Російської Федерації у зв'язку з повномасштабним вторгненням в Україну. Так, санкції застосовані до 25 фізичних осіб та до 81 юридичної особи. Крім того, Японія заборонила експорт продукції 81 російської компанії. Це, в тому числі автомобільний і суднобудівний заводи і виробники електроніки.

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