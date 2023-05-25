В четвер, 25 травня, Японія підняла в небо реактивні винищувачі. Причиною для цього стали російські військові літаки Іл-20, пише Sky News.
В японському Міністерстві оборони повідомили, що російські військові літаки помітили над Тихим океаном і Японським морем.
Один Іл-20, використовуваний для збору інформації, літав туди й назад з Охотського моря в Тихий океан.
Другий Іл-20 летів до вод біля острова Садо у східній частині Японського моря, потім повернув у бік континенту.
Інциденти з літаками РФ - що повідомлялося
Російська Федерація регулярно вчиняє провокації у авіаційному просторі в різних куточках світу. Приміром, раніше цього місяця російський літак-винищувач Су-35 здійснив "агресивні та небезпечні маневри" під час операції Європейського агентства прикордонної та берегової охорони з патрулювання авіапростору над Чорним морем.
Сполучені Штати Америки заявляли про повітряні провокації росіян в Сирії. ВПС Великобританії та Німеччини перехоплювали літаки РФ поблизу повітряного простору Естонії, над Фінською затокою і Балтійським морем.
Минулого місяця румунські винищувачі перехоплювали два російських Су-27, виявлені у зоні відповідальності НАТО.