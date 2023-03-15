Інцидент стався після збиття американського дрона в Чорному морі.

Королівські ВПС і ВПС Німеччини перехопили російський літак, що літав біля кордонів НАТО на кордоні з Естонією. Про це повідомляє SKY News.

Як повідомляється, російський літак, що летів поблизу повітряного простору НАТО, був перехоплений в ході першої спільної місії такого роду.

Два винищувачі "Тайфун" - один британський і один німецький - перехопили російський літак, який не зв'язався з естонською авіадиспетчерською службою.

Відео дня

Один з пілотів рассказл, що вони ідентифікували російський літак і спостерігали за ним, коли той "пролітав поблизу повітряного простору НАТО". Оскільки він не зв'язувався з авіадиспетчерською службою, вони перехопили його, щоб забезпечити безпеку польотів для всіх користувачів повітряного простору.

За даними видання, британські та німецькі військово-повітряні сили вперше об'єдналися для патрулювання повітряного простору Естонії, яка межує з Росією і є частиною НАТО.

"Це спільне розгортання Великої Британії та Німеччини в країнах Балтії ясно демонструє нашу колективну рішучість протистояти будь-якій потенційній загрозі кордонам НАТО, демонструючи при цьому нашу об'єднану силу", - заявив британський міністр збройних сил Джеймс Хіпі.

Інцидент у Чорному морі - росіяни збили американський безпілотник

Перехоплення російського літаку сталося після скандального інциденту в Чорному морі, під час якого російський Су-27 збив американський розвідувальний БПЛА.

Стало відомо, що перед інцидентом російський літак кілька разів скидав паливо, ймовірно, намагаючись таким чином пошкодити дрон. Білий дім звинуватив Росію у непрофесійних і небезпечних діях.

ЗМІ опублікували відеореконструкцію інциденту в Чорному морі.

Вас також можуть зацікавити новини: