Така поведінка є абсолютно неприйнятною та свідчить про "провокаційну" позицію Росії, кажуть в оборонному відомстві Румунії.

В п’ятницю, 5 травня, під час операції Європейського агентства прикордонної та берегової охорони з патрулювання авіапростору над Чорним морем, якою командувала Румунія, російський літак-винищувач Су-35, якими країна-агресор б'є по Україні, здійснив "агресивні та небезпечні маневри".

Як повідомили у польській прикордонної службі, у той час, як авіапростір патрулювали польські літаки, російський Су-35 тричі наблизився до екіпажу на коротку відстань (літак РФ був лише за п'ять метрів від носа) та відлетів.

Внаслідок такого зближення польський літак зазнав турбулентності та втрати висоти. Такі дії прикордонна служба ЄС називає "агресивними та небезпечними маневрами".

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Внаслідок інциденту румунські та іспанські бойові літаки були приведені в готовність до втручання, але до цього не дійшло. Водночас міністерство оборони Румунії заявило, що така поведінка є абсолютно неприйнятною та свідчить про "провокаційну" позицію Росії в міжнародному повітряному просторі над Чорним морем. Також провокацією цей інцидент вважає польський уряд.

"Це схоже на сплановану провокацію з боку Росії. Ми бачимо, що Росія намагається привернути увагу міжнародної спільноти", – сказав для Polsat News речник польського уряду Пьотр Мюллер.

Інциденти з літаками РФ - що повідомлялося

Країна-агресор регулярно вдається до провокацій в авіаційному просторі в різних куточках світу.

В березні ВПС Великобританії та Німеччини перехоплювали літак РФ поблизу повітряного простору Естонії, в квітні - три російські літаки над Фінською затокою і Балтійським морем поблизу авіапростору НАТО.

Також на початку квітня румунські винищувачі перехопили два російських Су-27. В кінці місяця американські винищувачі перехопили двох стратегічних бомбардувальники Російської Федерації Ту-95.

США також заявили, що російські пілоти влаштовують повітряні провокації щодо американських пілотів в Сирії.

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