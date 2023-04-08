Їх благополучно вивели із зони відповідальності Альянсу.

Румунські винищувачі, які базуються у країнах Балтії для проведення повітряного патрулювання НАТО, перехопили два російських Су-27.

Як повідомляють Повітряні сили Румунії, це сталось 7 квітня. Два F-16 загону "Карпатські гадюки" були підняті по тривозі Центром повітряних операцій НАТО в Німеччині для перехоплення російських літаків.

"У зоні відповідальності НАТО було виявлено два непізнані літаки, які пролітали над міжнародними водами. Відповідно до стандартних процедур румунські F-16 були підняті по тривозі для уточнення повітряної ситуації. Після перехоплення літаки були ідентифіковані як два фланкери Су-27, які належать Російській Федерації. Їх благополучно вивели із зони відповідальності Альянсу", — заявили у Повітряних силах.

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Так додали, що перехоплення в межах посиленої місії повітряної поліції в країнах Балтії пройшло успішно, а також підтвердило високий рівень боєздатності загону "Карпатські гадюки" та здатність ВПС Румунії розгортати та використовувати літаки F-16 в НАТО.

Перехоплення російських літаків у березні

15 березня 2023 року ВПС Великої Британії та Німеччини перехопили російський літак поблизу повітряного простору Естонії. Він не зв'язався з естонською авіадиспетчерською службою.

Пізніше винищувачі НАТО вдруге за тиждень перехопили літаки РФ біля Естонії.

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