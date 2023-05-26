Також у Японії засуджують заяви про розміщення російської ядерної зброї на території Білорусі.

Уряд Японії 26 травня запровадив нові санкції проти Росії через її вторгнення в Україну. Нові обмеження містять заморожування активів фізичних і юридичних осіб РФ та інші заходи.

Як повідомляє Міністерство закордонних справ Японії, санкції введено з огляду на поточну міжнародну ситуацію навколо України та з метою сприяння міжнародним зусиллям для досягнення миру.

Під нові санкції потрапили 17 фізичних і 78 юридичних осіб РФ. Зокрема, це особи, які вважаються безпосередньо причетними до анексії Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, до дестабілізації ситуації в східній частині України. Також санкції введено щодо сімох осіб зі східних і південних регіонів нашої держави, які вважаються безпосередньо причетними до "інкорпорації" Росією.

Відео дня

Серед іншого, Японія запроваджує обмеження платежів і операцій з капіталом. Це означає, що буде застосована система дозволів до платежів фізичним та юридичним особам, визначеним у санкційному переліку. Також система дозволів застосовуватиметься до операцій з вкладами, довірчим управлінням і грошовими позиками.

Японія такоє заборонить експорт до 80 російських організацій, серед яких військові науково-дослідні лабораторії.

Зокрема, вводиться заборона на експорт до Російської Федерації товарів, які можуть сприяти збільшенню її промислового потенціалу. Додатково буде введена заборона на експорт до РФ товарів, які можуть сприяти нарощуванню промислових потужностей країни-агресора.

"Додатково буде введена заборона на надання будівельних та інженерних послуг Російській Федерації", - додали в МЗС Японії.

Зокрема, у санкційних списках, оприлюднених МЗС Японії, фігурують російські підприємства авіабудівної галузі, серед яких авіазаводи "Урал", "Комсомольськ-на-Амурі" та "Іркутськ", конструкторське бюро машинобудування з Коломни, НВП "Пульсар", групи "ГАЗ" та інші.

Під санкції потрапили й російські фонди, які займалися фінансуванням війни проти України. Мова йде про "Фонд національного добробуту" і "Фонд захисту національних цінностей".

Як пише Reuters, головний секретар уряду Японії Хірокадзу Мацуно також засудив дії Росії щодо розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі, заявивши, що це ще більше загострить ситуацію навколо вторгнення в Україну.

"Як єдина країна, яка постраждала від атомних бомбардувань під час війни, Японія ніколи не визнає ядерну загрозу Росії, не кажучи вже про її використання", - сказав Мацуно.

Коментуючи розширення санкцій проти РФ голова Офісу президента України Андрій Єрмак подякував Японії. "Про посилення санкцій проти РФ говорилося на G7, де з візитом був Президент Володимир Зеленський та наша команда", - зазначив він.

Санкції проти Росії - новини

Як повідомляв УНІАН, уряд Японії анонсував намір розширити санкції проти Росії, зокрема ввести заборону на експорт важливих товарів, які підтримують агресію Росії проти України, ще 20 травня. У той час держава приймала саміт "Великої сімки", який відвідав і президент України Володимир Зеленський. Очікувалося, що Японія заморозить активи близько 100 осіб.

Тим часом, 25 травня стало відомо, що Польща вже заморозила активи російських олігархів на суму понад мільярд євро. Однак для того, щоб їх конфіскувати, необхідно внести поправки до Конституції.

Вас також можуть зацікавити новини: