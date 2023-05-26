Зараз США не бачать жодних ознак підготовки до застосування ядерної зброї з боку РФ.

У Сполучених Штатах Америки засудили домовленість між Мінськом та Москвою про розміщення російської тактичної ядерної зброї на території Білорусі. Відповідну заяву зробив речник Держдепартаменту США Метью Міллер.

"Ми рішуче засуджуємо ці домовленості. Це останній приклад безвідповідальної поведінки Росії з моменту її повномасштабного вторгнення в Україну понад рік тому", – цитує його слова "Укрінформ".

Міллер зауважив, що Штати чітко наголошували Росії, що використання хімічної, біологічної чи ядерної зброї в розв’язаній війні проти України "призведе до тяжких наслідків". Водночас речник Держдепу наголосив, що зараз США не бачать жодних ознак підготовки до застосування ядерної зброї з боку РФ, а також не бачать необхідності вносити зміни в розташування власних ядерних сил.

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Розміщення російської ядерної зброї на території Білорусі

25 травня 2023 року під час візиту до Білорусі міністра оборони Росії Сергія Шойгу країни підписали документи, що визначають порядок зберігання російської ядерної зброї на території Білорусі. Водночас Шойгу наголосив, що рішення про застосування та контроль цієї зброї залишатиметься за російською стороною.

Пізніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Росія вже почала переміщувати ядерну зброю на територію сусідньої країни.

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