Японія збирається заморозити активи близько 100 осіб.

Уряд Японії, де зараз проходить саміт "Великої сімки" і де з візитом перебуває президент України Володимир Зеленський, анонсував, що розширить заборону на експорт важливих товарів, які підтримують агресію Росії проти України, пише Reuters.

Ввечері в п’ятницю, перший день саміту G7, заступник головного секретаря кабінету міністрів країни Сейдзі Кіхара заявив, що японський уряд готує додаткові санкції проти Росії. За його словами, Японія збирається заморозити активи близько 100 осіб. Йдеться, зокрема, про причетних до ухилення росіянами від санкцій або їх обходу.

Водночас будуть вжиті заходи щодо заборони експорту, вони стосуватимуться 80 військових організацій. Крім цього, запровадять заборона на надання архітектурних та інженерних послуг Росії.

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Санкції проти Росії - останні новини

19 травня лідери країн "Великої сімки" на саміті в Хіросімі допомились про посилення санкцій проти Росії, про що було оголошено в спільній заяві.

Лідери заявили, що "обмежать доступ Росії до своїх економік" та розширюють обмеження експорту всіх товарів, критично важливих для підтримки агресивної війни Росії. Це промислове обладнання, інструменти та технології. Також посилять обмеження щодо російських енергоресурсів та металів.

У зв'язку з розширенням санкцій США додали 71 компанію до "чорного списку". Це 69 російських організацій та по одній з Вірменії та Киргизстану.

Крім цього, Великобританія напередодні саміту оголосила про введення заборони на імпорт російських алмазів.

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