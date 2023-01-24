Жінка заявила, що проти неї у Німеччині відкрили кримінальну справу.

Росіянка Альона Дірксен, яка закликала диктатора Володимира Путіна "бомбити Дрезден", раптово поскаржилася на те, що її "цькують".

У соцмережах скандальна росіянка опублікувала відеозвернення, у якому заявила про цькування з боку проукраїнських активістів, бездіяльність правоохоронних органів Німеччини та збитки для свого бізнесу. Все це нібито сталося через її проросійську позицію та російського ресторану "Родіна".

"Я неодноразово зверталася за допомогою у правоохоронні органи Німеччини, але жодна моя заява не призвела до результату. У серпні я дозволила собі розповісти невеликій місцевій газеті про всі погрози і нападки, які отримую я та мій ресторан з боку проукраїнських активістів. Вони стали мені ще інтенсивніше погрожувати і поширювати фейки у соцмережах. А правоохоронці вирішили замість того, щоб займатися з цими погрозами, які надходять мені та моєму ресторану, відкрити кримінальну справу проти мене і влаштувати показовий процес з покаранням, що відбувається з тими, хто не висловлюється погано на адресу РФ", - заявила опальна росіянка.

Дірксен намагалася вичавити сльозу та заявила, що на правоохоронців більше не сподівається, тому просить про допомогу МЗС РФ.

Скандал з Дірксен

Восени 2022 року Альона Дірксен стала широко відомою у Телеграм-спільнотах через свої скандальні відео щодо війни та російської агресії.

Зокрема, вона закликала російського диктатора Володимира Путіна бомбити німецький Дрезден, демонструючи мітинг українців. Особу росіянки встановили досить швидко, тому вона записала відеозвернення, у якому бідкається, що отримує погрози в Instagram. Страждає й ресторан, яким вона володіє, адже люди масово ставлять йому низький рейтинг. Однак тоді вона запевняла, що "антиреклама - теж реклама" й закликала "продовжувати у тому ж дусі".

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