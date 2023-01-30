Журналісти дізналися про діяльність проросійської групи активістів у Німеччині.

У Німеччині група проросійських активістів пожертвувала гроші на потреби російської армії, що воює в Україні. Гроші пішли на закупівлю військового спорядження, пише Reuters.

За даними журналістів, подружжя Олени Колбаснікової і Макса Шлунда, що проживають в Німеччині, збирають пожертвування симпатиків Росії і віддають їх на потреби російської армії. Як мінімум один такий епізод став відомий редакції агентства.

Так, наприкінці минулого року подружжя особисто відвідало Росію, де передало на потреби російської армії 500 євро, зібраних за участю інших "співчуваючих". На ці гроші були закуплені засоби зв'язку (рації, навушники тощо) для 42-ї мотострілецької дивізії.

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Відзначається, що Колбаснікова і Шлунд мають зв'язки з російською державою і російськими організаціями, що потрапили під санкції. Німецьке відділення "Росспівробітництва" одного разу навіть виділило їм квитки для поїздки в Москву на конференцію, де виступав президент Росії Володимир Путін.

Про те, що подружжя жертвує гроші на російську армію, журналісти дізналися із закритої групи в WhatsApp, де Колбаснікова сама написала про це своїм однодумцям :

"Ми перерахували 500 євро для 42-ї мотострілецької дивізії Російської Федерації на купівлю радіоприймачів, навушників і радіотелефонів", – написала вона.

Видання зазначає, що європейські санкції забороняють постачання в РФ товарів для військових, включаючи засоби зв'язку. За порушення санкцій у Німеччині передбачено покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі.

Коментувати свої дії для журналістів подружжя відмовилося.

"Наш адвокат дасть вам відповідь. А ще ви відповісте за свою брехню і провокації", – заявила Колбаснікова, забувши при цьому повідомити ім'я адвоката.

Макс Шлунд був ще агресивнішим:

"Та пішов ти, ідіот", - написав він у відповідь на запит журналіста.

Профільні відомства в Німеччині також відмовилися коментувати діяльність групи активістів, очолюваної Колбасніковою і Шлундом.

Журналісти з'ясували, що Шлунд – колишній російський військовий, переїхав до Німеччини в 2012 році. Колбаснікова - родом з України і переїхала до Німеччини, щоб працювати медсестрою. Разом вони проводять у Німеччині акції на підтримку російської агресії проти України.

Війна в Україні - позиція Німеччини

У попередні роки уряд Ангели Меркель неодноразово відмовляв Україні в поставках зброї на тлі російської гібридної агресії на Донбасі.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну новий канцлер Олаф Шольц змінив позицію. Німеччина почала постачати Україні сучасну зброю, але процес набирав темпи дуже повільно, що викликало невдоволення Києва.

Минулого тижня Німеччина порушила своє давнє "табу" і після довгих умовлянь таки погодилася почати поставку своїх танків в Україну.

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