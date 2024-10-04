Наприкінці вересня Єнс Столтенберг склав свої повноваження, поступившись посадою Марку Рютте.

Захід повинен був забезпечити Україну більшою кількістю зброї перед російським вторгненням і тим паче, коли росіяни вже почали напад. Таку думку висловив колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв’ю Financial Times.

За його словами, від початку російського вторгнення в Україну йому доводилося одночасно працювати за трьома напрямками: підтримувати допомогу Україні, інформувати західну громадськість про загрозу з боку Володимира Путіна та уникати ядерної війни НАТО проти Росії. Останнє вочевидь заважало першим двом завданням, пише FT.

"Якщо є щось, про що я в певному сенсі шкодую і бачу набагато чіткіше, так це те, що ми повинні були надати Україні набагато більше військової підтримки набагато раніше. Я думаю, ми всі повинні визнати, що ми повинні були дати їм більше зброї перед вторгненням. І ми повинні були дати їм більш досконалу зброю, швидше, після вторгнення. Я визнаю свою частину відповідальності", – зізнався Столтенберг.

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За його словами, відправка летальної зброї в Україну була предметом напруженої дискусії. Більшість членів НАТО були проти передачі Україні такої зброї перед вторгненням через те, що "дуже боялися наслідків", розповів Столтенберг.

"Я пишаюся тим, що ми зробили, але це було б великою перевагою, якби це почалося раніше. Можливо, це могло навіть запобігти вторгненню або, принаймні, значно ускладнило [Росії] робити те, що вони зробили", – каже колишній генсек НАТО.

Позиція Столтенберга щодо війни в Україні

Протягом усього періоду повномасштабної війни в Україні генсек НАТО Єнс Столтенберг принаймні за риторикою був одним із найбільш послідовних прихильників рішучої допомоги.

Як писав УНІАН, він зокрема наголошував, що удари вглиб Росії по військових базах, артилерії, ракетних установках і аеродромах є законним правом України в межах оборони від російської агресії.

Також Столтенберг наголошував, що війна в Україні закінчиться тим швидше, чим більше зброї отримає Україна.

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