Генсек акцентував, що НАТО має право підтримувати Україну, не стаючи стороною конфлікту.

Єдиний спосіб, яким Україна може захистити себе, - удари вглиб Росії по військових базах, артилерії, ракетних установках і аеродромах, які росіяни використовують майже щодня для атак, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю американському журналу Foreign Policy.

"Немає сумнівів, що Україна має право завдавати ударів по законних цілях на території Росії. Ми повинні пам'ятати, що це агресивна війна, яку Росія розв'язала проти свого сусіда, України. Це війна за вибором Росії. Це грубе порушення міжнародного права. Згідно з міжнародним правом, Україна має право на самооборону, а самооборона передбачає нанесення ударів по цілях на території агресора, яким у цьому випадку є Росія", - зазначив він.

Столтенберг додав, що виступає за послаблення обмежень на використання для ударів західної зброї.

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Відповідаючи на запитання про ризик ескалації та "червоні лінії" Росії, він акцентував, що НАТО має право підтримувати Україну, не стаючи стороною конфлікту.

"По-друге, він (Путін - УНІАН) погрожував у такий самий спосіб кілька разів. Це війна, яку він вирішив розпочати. І він може дуже легко деескалувати, припинивши свої атаки на сусіда. Він може зупинити війну завтра. Це найкращий спосіб покласти край цій війні", - заявив генсек НАТО.

На його думку, ядерна риторика Путіна нерозважлива і небезпечна.

"Він повинен знати, і ми ясно давали це зрозуміти знову і знову, що ядерну війну неможливо виграти і її не слід вести. Ми дуже уважно стежимо за тим, що робить Росія. Поки що ми не побачили жодних змін у їхній ядерній позиції, які б вимагали якихось змін із нашого боку", - акцентував Столтенберг.

При цьому він додав, що Україну значно просунули на шляху до членства в НАТО: "Шлях України до членства незворотній. Не може бути стабільності, миру і безпеки в Європі без миру і стабільності в Україні. І в довгостроковій перспективі не може бути миру і безпеки в Україні, якщо Україна не стане союзником НАТО. Тому ми рухаємося вперед. Але, звісно, запрошення для України не може бути, поки всі союзники не погодяться. Для цього потрібен консенсус, а його в нас поки що немає".

Удари по Росії західними ракетами - актуальне

Нагадаємо, керівник пресслужби Держдепартаменту США Меттью Міллер заявив, що зустріч президента США Джо Байдена і прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера не вплинула на зміну політики США щодо можливого дозволу для ЗСУ на удари їхньою зброєю вглиб Росії.

За його словами, США продовжать обговорювати з Україною можливі способи підтримки, щоб вона могла виграти цю війну. Він уточнив, що йдеться про надання технічних засобів і розвідданих.

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