Зеленський сьогодні закликав Британію і світову спільноту передати Україні сучасні винищувачі.

Президент Володимир Зеленський спонтанно обійняв українську журналістку під час конференції з британським прем'єром Ріші Сунаком.

Журналістка української служби ВВС привітала Зеленського з приїздом в Лондон та додала, що дуже хотіла би його обійняти, однак не може цього зробити з міркувань безпеки.

"Хотіла би вас обійняти, але не можна… Не застрелять?" - пожартувала журналістка.

Український президент одразу розвіяв сумніви і сам підійшов до представниці BBC з обіймами.

"Охорона?" - відповів Зеленський, усміхаючись.

На що запрошені на конференцію гості і сам Ріші Сунак відреагували оплесками.

Зеленський прибув до Лондона – що відомо

Сьогодні 8 лютого стало відомо про неанонсований візит українського президента Володимира Зеленського до Великої Британії. Він уже встиг зустрітися із прем'єром країни Ріші Сунаком.

У своїх соцмережах Зеленський зазначив, що хоче особисто подякувати британцям за надану Україні військову допомогу. У британському парламенті Зеленський згадав про активну участь Джонсона у підтримці українського народу та закликав передати ЗСУ бойові літаки.

Після промови у британському парламенті Зеленський відвідав і короля Чарльза у Букінгемському палаці.

Під час прес-конфренції з Зеленським Сунак зробив кілька важливих заяв щодо танків і винищувачів для ЗСУ.

Також ЗМІ писали, що після візиту Великої Британії Володимир Зеленський вирушить до Парижа на зустріч із французьким колегою Еммануелем Макроном.

Закордонне турне Зеленського проходить на тлі дискусій між країнами Заходу щодо перспектив передачі Україні сучасних винищувачів.

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