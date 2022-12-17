Європейський чиновник зазначив, що країни ЄС не можуть покладатися постійно на США в питанні безпеки.

Європейський союз повинен збільшити виробництво зброї та боєприпасів до нього. Таким чином країни допоможуть Україні боротися з російськими окупантами та покриють власні потреби.

"Російська агресія проти України демонструє брак наших можливостей", - розповів виконавчий директор Європейського оборонного агентства, органу ЄС, який допомагає ЄС у військовому плануванні та закупівлях, Іржі Шедивий.

Відзначається, що агентство веде переговори з європейськими компаніями з виробництва зброї для збільшення обсягів виробництва.

Відео дня

При цьому один з європейських чиновників закликав прислухатися до США і зайнятися власною обороною. Він нагадав, що Вашингтон повинен контролювати ситуацію в Азіатсько-тихоокеанському регіоні і в разі необхідності "не зможуть забезпечити деякі з основних засобів, таких як стратегічні авіаперевезення, літаки-розвідники, високоточні ракети і протиповітряну оборону" для Європи.

У звіті Європарламенту ще за 2020 рік було зазначено, що без США країни ЄС не змогли б себе захистити через брак можливостей розвідки, систем протиракетної оборони, а також кораблів-амфібій і підводних човнів.

Запаси зброї в ЄС - що відомо

Європейські країни в перших днів повнмасштабної війни Росії проти України стали допомагати Києву захиститися. Попри певні труднощі члени ЄС все ж надали Україні зброю.

Вже 17 липня виконавчий директор компанії Northrop Grumman Кеті Уорден повідомила, що Захід не готувався до війни, тому виникли проблеми із запасами озброєння.

21 листопада генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що країни Альянсу повинні активізувати свій потенціал для підтримки України. Він зазначив, що НАТО вичерпало більшу частину своїх запасів озброєння.

Вас також можуть зацікавити новини: