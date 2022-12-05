У дев'ятий пакет санкцій ЄС проти Росії можуть потрапити близько 180 фізичних та юридичних осіб.

Європейський Союз у новому дев'ятому пакеті санкцій проти Росії планує запровадити обмеження щодо російських виробників безпілотних літальних апаратів.

Як пише Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі із перебігом процесу, ЄС також розглядає обмеження на інші технології та компоненти, які використовуються Москвою у військових цілях, а також заходи, спрямовані на додаткових послуги, інвестиції та медіа-фінансовий сектор Росії.

У дев'ятий пакет санкцій можуть потрапити близько 180 фізичних та юридичних осіб.

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Очікується, що новий пакет санкцій буде офіційно запропонований і обговорений цього тижня, а ухвалити його планують наступного тижня на зустрічі лідерів ЄС у Брюсселі.

Санкції ЄС проти Росії

Як повідомляв УНІАН, 24 листопада голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський Союз працює над запровадженням дев'ятого пакету санкцій проти Росії у відповідь на напад Москви на Україну. За її словами, ЄС збирається вдарити по Росії "там, де їй боляче", щоб зменшити її спроможність вести війну проти України.

Нагадаємо, Євросоюз, Велика Британія, США та інших держав почали запроваджувати санкції проти Росії після початку її повномасштабного вторгнення в Україну.

Зокрема, останній на цей час восьмий пакет санкцій проти Росії ЄС затвердив ще на початку жовтня - до початку масованих ракетних ударів росіян по критичній інфраструктурі України.

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