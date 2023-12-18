Захід відбудеться не в січні, як очікувалося, а 1 лютого.

Європейський союз переніс екстрений саміт для узгодження бюджету блоку та виділення Україні 50 млрд допомоги. Він відбудеться не у січні, як очікувалося, а 1 лютого 2024 року.

Як повідомив очільник Європейської ради Шарль Мішель у соціальній мережі Х, терміни розтягуються через те, що лідери 26 країн ЄС досі хочуть переконати Угорщину зняти вето з рішення.

"Позачерговий саміт ЄС щодо багаторічного бюджету пройде 1 лютого... Щоб затвердити допомогу Україні, нам потрібно ще трохи часу, аби переконати Угорщину", – зазначив Мішель.

Голова Євроради нагадав, що рішення щодо допомоги України підтримують 26 країн-членів із 27. Проти лише Угорщина. Мішель вважає, що це фактично свідчить про одностайність наміру передати кошти.

Допомога Україні від ЄС - останні новини

20 червня 2023 року Єврокомісія запропонувала створити спеціальний інструмент, який забезпечить послідовну, передбачувану та гнучку підтримку України на період 2024-2027 років, на загальну суму до 50 мільярдів євро.

При цьому, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на саміті Євросоюзу у Брюсселі наклав вето на допомогу Україні у вигляді 50 млрд євро від Європейського Союзу.

Президент Європейської Ради Шарль Мішель повідомив, що Євросоюз має інструменти для гарантування надання допомоги Україні. Він впевнений, що Україна буде забезпечена у фінансуванні попри угорське вето.

У січні має відбутися наступний саміт ЄС, під час якого розглядатиметься питання створення Українського фонду розміром 50 млрд євро на чотирирічний період.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба переконаний, що в Євросоюзі зможуть затвердити виділення 50 мільярдів євро, незалежно від того, якою буде позиція Угорщини.

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