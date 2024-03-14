Країни-члени ЄС матимуть два роки для імплементації директиви з моменту її набуття чинності.

Інституції ЄС мають намір спростити адміністративні правила для отримання робочих віз та віз для проживання громадянам третіх країн, які бажають працювати та жити в ЄС.

Видання Euractiv пише, що 13 березня Європарламент підтвердив тимчасову угоду, досягнуту інституціями ЄС у грудні 2023 року, тепер міністри ЄС мають офіційно затвердити її.

Цей законодавчий документ відноситься до категорії "легальна міграція", він має на меті залучити працівників-мігрантів, аби заповнити прогалину дефіциту робочої сили в ЄС.

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Пропозиція дещо спростить адміністративну процедуру отримання дозволу в ЄС для іноземних працівників. Згідно з текстом, зміни не стосуватимуться Данії та Ірландії.

"Директива скорочує час, необхідний для прийняття рішень для заявників, з чотирьох до трьох місяців. Однак, якщо справа складна, його можна продовжити ще на 30 днів. Згідно зі змінами, особи з дійсним дозволом на проживання в ЄС тепер можуть подати заявку на отримання "єдиного дозволу", щоб змінити свій правовий статус без повернення до своєї країни", - йдеться у матеріалі.

Ще одна зміна, яку вимагає Європарламент, дозволяє громадянам третіх країн у ЄС, які бажають змінити роботодавця, професію чи галузь, повідомляти відповідні органи.

Також країни ЄС можуть запровадити правило, що забороняє змінювати роботодавця протягом перших шести місяців. Однак, якщо роботодавець грубо порушує трудовий договір (наприклад, встановлює надзвичайно експлуататорські умови праці), протягом цього початкового періоду все одно допускається зміна роботодавця.

Громадяни третіх країн у ЄС, які є безробітними та мають єдиний дозвіл, матимуть до трьох місяців, аби отримати нову роботу, перш ніж їх право на роботу буде скасовано. Для тих, чий дозвіл дійсний більше двох років, цей термін продовжується до шести місяців.

"Регульована міграція є найкращим інструментом для боротьби з нелегальною міграцією та торговцями людьми. Нам потрібно зайнятися нелегальними міграційними потоками, сприяти узгодженості між різними легальними міграційними інструментами та сприяти інтеграції іноземних працівників", – цитує видання депутата Європарламенту від Іспанії Хав’єра Морено Санчеса.

Він зазначив, що перегляд Директиви про єдиний дозвіл допоможе працівникам із третіх країн безпечно дістатися Європи, а європейським компаніям – знайти потрібних їм працівників.

"Водночас ми будемо уникати та запобігати трудовій експлуатації, зміцнюючи права працівників третіх країн та більш ефективно захищаючи їх від зловживань", – додав Санчес.

Зазначається, що країни-члени ЄС матимуть два роки для імплементації директиви з моменту її набуття чинності.

Українські мігранти в Європі - головні новини

За даними директора Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України Елли Лібанової, станом на грудень 2023 року в Європі перебувало 4,3 млн українців зі статусом тимчасового захисту плюс 2,5-3 мільйона трудових мігрантів. Ще близько мільйона перебуває в країнах за межами ЄС.

Президент Володимир Зеленський висловлював упевненість, що Україна поверне додому мільйони своїх громадян, якщо зможе забезпечити достатній захист від російських повітряних атак.

Згідно з дослідженням "З Польщі до Німеччини. Нові тенденції міграції українських біженців", українські біженці їдуть з Польщі до Німеччини через наявність друзів і знайомих там, а також вищі заробітки та соціальні виплати.

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