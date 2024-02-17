Президент зазначив, що західні системи ППО можуть збивати усі російські ракети.

Президент Володимир Зеленський переконаний, що Україна поверне додому мільйони своїх громадян, якщо зможе забезпечити достатній захист від російських повітряних атак.

Як зазначив Зеленський під час виступу на Мюнхенській конференції з питань безпеки, на його переконання, західні системи ППО можуть збивати усі російські ракети, тому якщо буде достатньо цих систем, мільйони українців повернуться додому.

"Дехто заявляв, що немає ефективної оборони від російських ракет. Але ми точно знаємо, що Patriot та інші західні системи ППО можуть збивати будь-які російські ракети. І якщо буде достатньо систем ППО в Україні, ми зможемо повернути додому мільйони українців, мільйони наших людей, наших біженців".

Президент також подякував країнам-союзникам за доброзичливе ставлення до українських біженців.

ППО для України

Як повідомляв УНІАН, 15 лютого Росія запустила в рамках ракетного удару по Україні 26 боєголовок різних типів. Сили ППО змогли знищити лише половину - 13 ракет.

Як пояснив військовий експерт Олександр Коваленко, річ не в тім, що немає ракет для протиповітряної оборони. Справа в тому, що балістичні ракети можуть перехоплювати лише комплекси ЗРК Patriot і SAMP/T, а вони стоять не в кожній області й не в кожному обласному центрі. Саме тому ворог неодноразово завдавав ударів саме по вразливих областях такою компонентою.

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