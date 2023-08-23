Москва дозволить західним компаніям купити заморожені російські активи за ті кошти, що застрягли в Росії.

Росія запропонувала Заходу "помінятися" замороженими активами: західним компаніям, що не можуть вивести капітали з РФ Кремль пропонує забрати російські активи, заморожені Заходом в межах санкцій. Про це пише Financial Times.

Згідно з пропозицією, яку озвучив міністр фінансів РФ Антон Силуанов, Москва дозволить зацікавленим західним інвесторам "придбати" заморожені російські активи на Заході, "розплатившись" своїми активами, що застрягли в Росії.

Таким чином хочуть обміняти 1,1 мільярда доларів, які переважно належать дрібним інвесторам і були інвестовані російськими холдингами на Заході. За словами Силуанова, решту подробиць буде викладено у відповідному указі, який має підписати Володимир Путін.

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У російському Центробанку кажуть, що цей обмін буде "добровільним", а примусової експропріації західних активів в Росії не буде.

"Але будь-яка потенційна угода буде ускладнена юридичними труднощами та труднощами з дотриманням законодавства для західних інвесторів щодо розпорядження своїми активами в Росії", – пише FT із посиланням на джерело, що знайоме з деталями російської пропозиції.

Західні чиновники повідомили Financial Times, що вони не знали про цю пропозицію і що жодних переговорів щодо потенційного обміну активами не ведеться. Один європейський чиновник додав, що вони бачать мало можливостей для детальних переговорів щодо такої угоди.

Видання висловлює сумнів, що західні уряди погодяться на будь-яку угоду, яка прирівнює російські активи, заморожені у відповідь на повномасштабне вторгнення в Україну, із західними активами, які перебувають у Росії, конфіскацію яких вони вважають незаконною.

Заморожені російські активи на Заході

За підрахунками FT, майже 200 мільярдів євро російських активів були заморожені санкціями в Euroclear, найбільшій у світі розрахунковій компанії. 180 мільярдів з яких є резервами російського центрального банку.

Зараз на Заході шукають способи законного використання цих активів в якості фінансової допомоги Україні. Однак є серйозне побоювання, що цей крок спровокує Кремль до експропріації західних активів у Росії, які там досі лишаються. На початку цього року така експропріація вже торкнулася активів енергетичних компаній Німеччини та Фінляндії Uniper і Fortum, а також французького молочного гіганта Danone і данського виробника пива Carlsberg.

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