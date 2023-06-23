Carlsberg припинив виробництво пива під своїм брендом в Росії ще рік тому.

Датська пивоварна компанія Carlsberg Group підписала угоду про продаж свого російського бізнесу. При цьому в повідомлення компанії не вказується ні покупець, ні ціна угоди.

"Carlsberg Group сьогодні підписала угоду про продаж свого російського бізнесу. Відділення російського бізнесу від іншої частини Carlsberg Group було дуже складним, включаючи близько 150 робочих потоків з бізнес-функцій і інвестиції в розмірі понад 150 млн данських крон в пивоварне обладнання та ІТ-інфраструктуру", - йдеться в заяві.

При цьому наголошується, що угода підлягає всебічному процесу схвалення регулюючими органами в Росії. Це включає подання заявок до Російської урядової комісії для отримання її схвалення.

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"Отже, терміни остаточного завершення угоди залишаються невизначеними", - заявили в компанії і додали, що угода про продаж не вплине на очікуваний прибуток Carlsberg в 2023 році.

Carlsberg Group і війна в Україні

Датський пивоварний концерн Carlsberg Group припинив виробництво пива під своїм брендом у Росії ще у березні 2022 року, майже одразу після початку повномасштабного вторгнення країни-агресора в Україну. Також концерн відмовився від реклами на російському ринку.

Раніше концерн оголосив про припинення інвестицій в Росію і зупинення експортних відвантажень на адресу російської "дочки" - пивоварної компанії "Балтика".

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