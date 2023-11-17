Новий, 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії, можливо, є одним із найслабших.

Посли країн Європейського Союзу вперше обговорили новий пакет санкцій проти Росії. Однак, Угорщина повністю заблокувала це питання.

Як відзначив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, сьогодні, 17 листопада, обговорювався, імовірно, один із найслабших пакетів санкцій.

"Сьогодні серед послів ЄС вперше обговорювався новий і, можливо, найслабший на сьогоднішній день пакет санкцій ЄС щодо Росії. Було багато коментарів, і Угорщина повністю заблокувала весь пакет", - написав Йозвяк.

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Журналіст також поставив під сумнів можливість досягнення Євросоюзом домовленості про нові санкції проти РФ до Нового року.

Санкції проти Росії - новини

Як повідомляв УНІАН, підготовка нового пакету санкцій проти Росії почалася у вересні. Очікувалося, що ЄС може передати Україні заморожені російські активи.

У жовтні президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн розповіла подробиці про 12-й пакет санкцій. Серед іншого, обмеження передбачатимуть більш жорсткі заходи по верхній межі цін на нафту.

Нещодавно в листопаді віце-президент Європейської Комісії Жозеп Боррель заявив, що робота над 12-м пакетом санкцій проти Росії завершується. За його словами, обмежувальні заходи будуть як персональними, так і економічними й секторальними.

За даними Bloomberg, до нового пакету санкцій, серед іншого, увійде заборона на імпорт російських алмазів, будуть скориговані нафтові санкції та розширено заборону на експорт до РФ верстатів.

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