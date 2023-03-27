Це пов’язано з геополітичними світовими викликами.

Україна може стати членом Європейського союзу за прискореною процедурою через війну. Як заявив президент Сербії Александар Вучич в інтерв’ю Pink TV, наступного червня очікується поворотний момент.

На думку очільника держави, Україні буде нелегко або практично неможливо перемогти Росію у військовому плані. Через це Київ може збільшувати імпульс на своєму європейському шляху.

На найближчий "великий поворот" Вучич очікує у червні цього року. Зокрема він це пояснює геополітичними змінами у Європі та світі.

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"Я думаю, що будуть прийняті рішення про терміновий початок переговорів і вступ до ЄС, тому що починається конкурс на главу НАТО, а також те, що США створюють чималий особливий блок. До нього увійдуть Польща, країни Балтії та Україна. Тоді у них будуть країни, які більші за Францію і які наближаються до Німеччини. Стає зрозуміло, що вони стануть найпотужнішими в Європі та під прямим керівництвом США", - сказав Вучич.

Окрім цього президент підтвердив те, що знав про плани Путіна щодо України. Однак він додав, що це не було великою таємницею.

"Ви також можете подивитися в архіві моєї заяви, коли я був у Сочі з Путіним, і тоді я сказав, що нам у світі готують багато складного і що я боюся долі світу. Не тому, що Путін мені щось сказав, я просто розумів, що станеться в Україні", – повідомив Вучич.

Членство України в ЄС: що відомо

На початку лютого віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина повідомила про виконання Україною 72% зобов’язань щодо вступу в ЄС.

11 лютого Володимир Зеленський заявив, що Україна може увійти до Європейського союзу через два роки. А стати членом НАТО можливо буде після завершення війни.

А ось в Естонії вважають, що Києву легше буде спочатку вступити в НАТО, а потім до ЄС. Членство України в союзу на думку голови естонського МЗС може затягнутися на роки.

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