Генсек Альянсу закликав уряд Косова зменшити напруженість у відносинах із Сербією.

У понеділок, 29 травня, миротворці НАТО сформували кордони безпеки навколо трьох міських рад у частково визнаному Косово. Це знадобилось, щоб стримати сербів, які протестують проти того, що мери етнічних албанців займуть посаду в районі сербів.

Як повідомляє Еuractiv, у місті Звечан державна поліція, яка укомплектована виключно етнічними албанцями, застосувала перцевий газ, щоб відбити натовп сербів, після того як вони прорвали барикаду безпеки та намагалися силою прорватися до будівлі муніципалітету.

Водночас у Лепосавічі, який розташований неподалік від кордону з Сербією, миротворчі війська США розмістили колючий дріт навколо будівлі муніципалітету для захиситу від протестувальників. У Зубін-Потоці миротворці НАТО також заблокували ратушу від сербів.

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Зазначається, що серби відмовилися брати участь у місцевих виборах у квітні. У зв'язку з цим етнічні албанські кандидати виграли посади мерів у чотирьох муніципалітетах, де більшість мешканців - серби, включаючи Північну Мітровицю. Однак там поки не було жодних заворушень.

Тепер серби вимагають від косовського уряду усунути мерів етнічних албанців з мерій і дозволити місцевим адміністраціям, які фінансуються Белградом, повернутися до своїх обов’язків.

Минулого тижня, у п'ятницю, поліція була змушена супроводжувати на роботу трьох із чотирьох мерів-албанців. Правоохоронці застосовували сльозогінний газ і водомети, щоб розігнати протестувальників.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг у неділю закликав уряд Косова зменшити напруженість у відносинах із Сербією.

"Приштина повинна знизити ескалацію та не робити односторонніх дестабілізуючих кроків", – написав Столтенберг у Twitter.

Після телефонної розмови з головним представником ЄС із закордонних справ Жозепом Борреллем прем’єр-міністр Косово Альбін Курті написав у Twitter, що обрані мери надаватимуть послуги всім громадянам.

Відносини між Сербією та Косовом

Косово проголосило свою незалежність від Сербії у 2008 році. Регіон отримав визнання 97 з 193 країн-членів ООН та 22 з 27 країн-членів ЄС. Україна не визнає незалежність Косова і вважає цей регіон частиною Сербії.

Влітку 2022 року на кордоні між Косовом та Сербією сталися сутички через нові правила проїзду в Косово - албанці вимагали зміни сербських номерів на автомобілях на косовські. Для вирішення конфлікту рішення про впровадження нових правил відтермінували на 1 місяць.

У грудні відносини між сторонами знову загострилися, коли влада Косова перекрила головний перехід на кордоні з Сербією. Це сталось у відповідь на дії протестувальників, які перед цим заблокували рух цією дорогою на сербській стороні.

В березні у ЄС повідомляли, що Сербія і Косово нібито погодили план щодо нормалізації відносин.

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