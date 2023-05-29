За словами Вучича, Курті може спричинити ще більший конфлікт між Приштиною і Белградом.

Президент Сербії Александар Вучич виступив із заявою, що попереду чекає найскладніша ситуація щодо питання Косово. Як сказав очільник держави для Pink TV, причиною цьому є прем’єр-міністр Косова Альбін Курті.

Вучич запевняє, що Курті мріє стати схожим на українського президента Володимира Зеленського. Сербський глава держави впевнений, що в Косові станеться те, чого Белград досі не бачив і "не міг мріяти".

ЄС засудив сутички на півночі Косова після виборів, які не визнала сербська більшість.

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"І все через провокаційні дії і страшенно безвідповідальну поведінку Альбіна Курті. Я боюся загальної незахищеності, нестабільності, я боюся навіть великих конфліктів, тому що я знаю, що серби цього не толеруватимуть, і я знаю, що цей інший, який все спричинив, не хоче йти у відставку, тому що він прагне і мріє бути якимось Зеленським", – сказав Вучич.

В п’ятницю поліція в Косові і місцеві серби Приштини мали сутичку, внаслідок чого зросла напруга. Причиною стало блокування сербів доступу до офісу новообраному меру, котрий є етнічним албанцем.

Вучич заявив, що серби не зупиняться і будуть надалі протестувати проти поточної влади у Косово, вимагаючи повернення своїх муніципальних будівель, котрі "узурпував і відібрав у них режим Альбіна Курті з брутальним застосуванням поліції".

Президент Сербії анонсував заплановані переговори з лідерами країн Європи щодо питання Косова.

"Наступними днями, у вівторок і середу, у мене будуть зустрічі з Емманюелем Макроном у Братиславі, з усіма регіональними лідерами та Мірославом Лайчаком, а 1 червня я поїду до Кишинева, де Європейська політична спільнота проведе велику зустріч за участі 46 європейських лідерів", – додав Вучич.

Ситуація в Косово: що відомо з актуального

У суботу, 27 травня, Сербія розгорнула підрозділи збройних сил неподалік від кордону з Косово. Перед цим стало відомо, що Белград продовжує підтримувати бойову готовність своєї армії.

Голова НАТО Єнс Столтенберг закликав до мирного врегулювання суперечок. Він додав, що європейські та загалом світові інституції будуть продовжувати створення безпечної ситуації в конфліктному регіоні.

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