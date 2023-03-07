ЄС вперше ввів санкції за сексуальне насильство, застосувавши правові повноваження, започатковані у 2020 році з метою покарання порушників прав людини.

Європейський Союз запровадив санкції проти дев'ятьох людей і трьох організацій, винних у скоєнні сексуального насильства та інших порушень прав жінок.

Як повідомляє Reuters, у санкційний список потрапили двоє російських командирів, які беруть участь у війні проти України.

Зокрема, Євросоюз вперше ввів санкції за сексуальне насильство, застосувавши правові повноваження, започатковані у 2020 році з метою покарання порушників прав людини.

Відео дня

Санкції також запроваджені проти двох поліцейських із Москви, двох посадовців Талібан та інших осіб з М'янми і Судану.

Також під обмежувальні заходи потрапила жіноча в'язниця в Ірані.

Офіційне повідомлення про застосування цих санкцій та імена підсанкційних осіб будуть оприлюднені пізніше в Офіційному журналі ЄС напередодні Міжнародного жіночого дня, який відзначається 8 березня.

Санкції проти Росії – актуальне

У березні країни ЄС погодили 10-й пакет санкцій проти Росії за вторгнення в Україну. До списку включили понад сотню фізичних та юридичних осіб, причетних до депортації дітей з України.

За словами спеціального посланника ЄС з питань імплементації санкцій Девіда О'Саллівана, наступними кроками стане запобігання обходу антиросійських санкцій з боку третіх країн.

Також Захід обговорює протидію алмазній галузі росіян, фінансову вигоду з якої має, в тому числі, ватажок "вагнерівців" Євген Пригожин.

Росія наразі вже входить до рейтингу країн, проти яких запроваджено найбільше санкцій, зокрема й проти оборонної промисловості. Та попри це, агресор знаходить лазівки, як обходити чинні обмеження.

Вас також можуть зацікавити новини: