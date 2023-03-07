Державний департамент і Європейська комісія залучають представників алмазної промисловості до обговорення санкцій проти РФ.

Представники США і ЄС провели зустріч із керівниками компаній алмазної промисловості й торгівлі щодо запровадження ефективних санкцій проти алмазної галузі Росії, включно з полірованими діамантами.

Про це повідомили у Державному департаменті США. Зазначається, що посол Джеймс О'Брайен і заступник генерального директора та головного спеціаліста з питань торговельного правозастосування Європейської комісії Деніс Редонне обговорили з представництвами провідних роздрібних торговців діамантами, виробників, лабораторій та галузевих торговельних асоціацій важливість залучення російської алмазної промисловості до майбутніх імпортних обмежень.

"Росія продовжує заробляти мільярди доларів на торгівлі діамантами, і дискусія була зосереджена на найбільш ефективних і дієвих способах перервати цей потік доходів", - йдеться в повідленні.

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У Держдепі нагадали, що Сполучені Штати і Європейський Союз залишаються відданими запровадженню економічних обмежень щодо Росії за неспровоковану війну в Україні.

Санкції проти алмазної промисловості Росії - що відомо

Як повідомляв УНІАН, Росія була найбільшиим у світі постачальником маленьких алмазів. Окрім енергетичних ресурсів, РФ отримувала найбільше експортного доходу саме від алмазів. США ще в березні 2022 року відмовилися від імпорту з країни-агресора Росії алмазів, алкоголю та морепродуктів. Крім цього, США вирішили не постачати до Росії предмети розкоші.

ЄС, Канада та Україна у червні минулого року на засіданні Кімберлійського процесу закликали визнати російські алмази "кривавими", щоб РФ не могла використовувати зароблені гроші для фінансування війни. Однак тоді представники Росії, Білорусі та Китаю застосували вето на таку заборону.

Тим часом, РФ знайшла спосіб обійти "діамантові" санкції, використовуючи банки Індії. У серпні видання Bloomberg повідомило, що російська компанія "Алроса" щомісяця продавала діамантів більш ніж на $250 мільйонів, що всього на 20-30% менше за довоєнні обсяги. Крім того, Москва продовжувала контролювати третину ринку необроблених діамантів.

"Алроса" мала увійти до восьмого пакету санкцій Євросоюзу, запровадженого у жовтні, але цього не сталося. Бельгійські дипломати та лобісти антверпенського Всесвітнього алмазного центру, який є найбільшим міжнародним вузлом торгівлі алмазами й діамантами, заявили, що санкції щодо "Алроса" коштуватимуть тисяч робочих місць в Антверпені.

У січні цього року стало відомо, що під час обговорень у ЄС нового пакету санкцій одна з пропозицій стосувалася заборони на імпорт алмазів із РФ. Але в цьому питанні виникли складнощі через внутрішні розбіжності в Бельгії.

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