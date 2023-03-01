За словами спеціального посланника ЄС з питань імплементації санкцій Девіда О'Саллівана, організація суттєво змінить акцент в питанні Росії.

В Європейському союзі назвали ключову мету наступних антиросійських санкцій після прийняття 10-го пакету обмежень проти країни-агресора. Нагадаємо, що відповідні міри очільники МЗС країн ЄС погодили 25 лютого.

За словами спеціального посланника ЄС з питань імплементації санкцій Девіда О'Саллівана, наступними кроками стане запобігання обходу антиросійських санкцій з боку третіх країн, пише Politico.

Чиновник відзначив, що після ухвалення 10-го пакету санкцій Єврокомісія планує змістити акцент на забезпечення дотримання вже чинних обмежень.

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"Минулий рік продемонстрував рішучість ЄС і наших партнерів відстоювати те, що правильно, незважаючи на ціну. Але він також показав, що в деяких аспектах ми потребуємо структурних змін. Швидке прийняття 10 пакетів санкцій стало величезним досягненням. Тепер моя роль полягає в тому, щоб забезпечити їхнє ефективне застосування, а не обхід через треті країни", - сказав він.

Він повідомив, що вже веде перемовини з тими країнами, які потенційно може використати уряд Росії, як платформу для обходу санкцій та анонсував спільний візит до ОАЕ разом із колегами з США та Великої Британії.

За словами О'Саллівана, чимало лазівок для Росії у питанні санкцій було створено самою Європою. Він згадав про особливі компроміси у питаннях щодо санкцій з боку Угорщини та Словаччини, яким дозволили купувати російську трубопровідну нафту для її переробки. Наразі не всі дипломати ЄС мають згоду щодо таких поступок, адже це створює не рівні умови для членів організації, сказав він.

"Ми подивимося, що можна і потрібно зробити - в тому числі для збереження рівних правил гри в Європейському Союзі", - пообіцяв О'Салліван.

Росія використовує "тіньовий флот" танкерів для обходу санкцій

Відомом, що наразі РФ має декілька лазівок для обходу європейських санкцій. Зокрема, Росія організувала для себе "тіньовий танкерний флот" на територіях третіх країн світу для того, щоб вести торгівлю нафтою в обхід європейських санкцій.

На нього, за даними ЗМІ, РФ вже витратила понад 2 млрд доларів. Зокрема, у 2022 році Москва придбала 29 супертанкерів, здатних перевозити понад 2 млн барелів кожен. Всього її флот містить понад 100 таких танкерів, які забезпечують поставки нафти в Індію, Китай і Туреччину.

Однак деякі експерти зазначають, що точну кількість таких суден зафіксувати неможливо, їх може бути навіть понад 600.

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