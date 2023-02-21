Журналісти дійшли висновків, що накладені Заходом санкції мало вплинули на фінансове становище "кухаря Путіна".

Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, вже перебуваючи під санкціями, заробив 250 млн доларів від видобутку природних ресурсів за межами РФ, йдеться в розслідуванні The Financial Times.

Журналісти досліджували документи компаній, що знаходяться під міжнародними санкціями за зв'язки з "Вагнером", і дійшли до висновків, що накладені Заходом обмеження мало вплинули на фінансове становище Пригожина.

Наприклад, обсяг продажів компанії Пригожина "ЄвроПоліс", яка знаходиться під санкціями США з 2018 року, в 2020 році від нафтових родовищ Сирії склав 134 млн доларів, чистого прибутку - 90 млн доларів.

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У грудні 2021 року, за два місяці до вторгнення, компанія повідомила про падіння виручки через контракти до трохи більше 400 тисяч доларів, але як і раніше може похвалитися 92 млн доларів готівкових коштів на своєму балансі, йдеться в розслідуванні FT.

Продовжують торгівлю й інші пов'язані з російськими бойовиками компанії. Так, що займається видобутком золота в Судані M Invest, що потрапила під санкції США в 2020-му, в 2021 році як і раніше генерувала продажі в розмірі 2,6 млн доларів.

Дві компанії, які відвантажують велику кількість промислового обладнання компаніям, підтримуваним ПВК "Вагнер", в Судан і Центральноафриканську Республіку, до кінця 2021 року отримали понад 6 млн доларів доходу.

Разом з тим деякі компанії Пригожина передали свою діяльність іншим організаціям до того, як Захід вжив заходів для їхнього закриття. "Mercury LLC, компанія, що працює в сирійському нафтовому секторі і знаходиться під санкціями ЄС в 2021 році, за три роки до включення в список отримала продажі в розмірі 67 млн доларів, але згодом оголосила про нульову виручку", - повідомляють журналісти.

"Вагнерівці" в Африці - що відомо

"Вагнерівці" з'явилися в Африці в 2017 році, коли РФ втрутилася у конфлікт і стала на бік тодішнього президента Судану Омара Хасана аль-Башира. Натомість Путін, за даними ЗМІ, отримав доступ до родовищ золота.

У 2018 році з'явилася інформація про відправку російських бойовиків "Вагнера" У Судан і Центральноафриканську Республіку нібито для тренувань місцевих солдатів.

The New York Times підтверджує дані, що насправді Росія займається в Африці розграбуванням ресурсів, наприклад золота. І пряму участь у цьому беруть "вагнерівці". На думку журналістів, це дозволить РФ ще якийсь час протриматися на золотовалютних резервах під санкціями.

Разом з тим Пригожин займається в Африці вербуванням місцевих чоловіків на війну проти України.

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