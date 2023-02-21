Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, вже перебуваючи під санкціями, заробив 250 млн доларів від видобутку природних ресурсів за межами РФ, йдеться в розслідуванні The Financial Times.
Журналісти досліджували документи компаній, що знаходяться під міжнародними санкціями за зв'язки з "Вагнером", і дійшли до висновків, що накладені Заходом обмеження мало вплинули на фінансове становище Пригожина.
Наприклад, обсяг продажів компанії Пригожина "ЄвроПоліс", яка знаходиться під санкціями США з 2018 року, в 2020 році від нафтових родовищ Сирії склав 134 млн доларів, чистого прибутку - 90 млн доларів.
У грудні 2021 року, за два місяці до вторгнення, компанія повідомила про падіння виручки через контракти до трохи більше 400 тисяч доларів, але як і раніше може похвалитися 92 млн доларів готівкових коштів на своєму балансі, йдеться в розслідуванні FT.
Продовжують торгівлю й інші пов'язані з російськими бойовиками компанії. Так, що займається видобутком золота в Судані M Invest, що потрапила під санкції США в 2020-му, в 2021 році як і раніше генерувала продажі в розмірі 2,6 млн доларів.
Дві компанії, які відвантажують велику кількість промислового обладнання компаніям, підтримуваним ПВК "Вагнер", в Судан і Центральноафриканську Республіку, до кінця 2021 року отримали понад 6 млн доларів доходу.
Разом з тим деякі компанії Пригожина передали свою діяльність іншим організаціям до того, як Захід вжив заходів для їхнього закриття. "Mercury LLC, компанія, що працює в сирійському нафтовому секторі і знаходиться під санкціями ЄС в 2021 році, за три роки до включення в список отримала продажі в розмірі 67 млн доларів, але згодом оголосила про нульову виручку", - повідомляють журналісти.
"Вагнерівці" в Африці - що відомо
"Вагнерівці" з'явилися в Африці в 2017 році, коли РФ втрутилася у конфлікт і стала на бік тодішнього президента Судану Омара Хасана аль-Башира. Натомість Путін, за даними ЗМІ, отримав доступ до родовищ золота.
У 2018 році з'явилася інформація про відправку російських бойовиків "Вагнера" У Судан і Центральноафриканську Республіку нібито для тренувань місцевих солдатів.
The New York Times підтверджує дані, що насправді Росія займається в Африці розграбуванням ресурсів, наприклад золота. І пряму участь у цьому беруть "вагнерівці". На думку журналістів, це дозволить РФ ще якийсь час протриматися на золотовалютних резервах під санкціями.
Разом з тим Пригожин займається в Африці вербуванням місцевих чоловіків на війну проти України.