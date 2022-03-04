Тим часом Україна ініціювала нову справу проти РФ у Європейському суді з прав людини.

Міністр юстиції України Денис Малюська розповів, що Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) на прохання української сторони зупинив розгляд справ проти України.

Про це міністр повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"ЄСПЛ на наше прохання зупинив розгляд справ проти України", - йдеться в повідомленні.

Малюська також нагадав, що Україна ініціювала нову справу проти РФ у Європейському суді з прав людини.

"У рамках якої вже отримали забезпечувальний захід, який забороняє росіянам вчиняти низку дій. Це їх, звісно, не зупинило, але юридичні позиції для майбутніх процесів послабило", - зазначив міністр.

Як повідомляв УНІАН, Європейський суд з прав людини наказав Росії, щоб її війська утримувалися від нападів на цивільне населення і знищення цивільних об'єктів в Україні.

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