Суд бере до уваги події, які відбуваються на українській території з 24 лютого.

Європейський суд з прав людини ухвалив невідкладні тимчасові забезпечувальні заходи та наказав Росії, щоб її війська утримувалися від нападів на цивільне населення і знищення цивільних об'єктів в Україні.

Про це йдеться у рішенні ЄСПЛ.

"Сьогодні Європейський суд з прав людини вирішив вказати Російської Федерації утримуватися від військових атак проти цивільних осіб і цивільних об'єктів, у тому числі житлових будинків, аварійно-рятувальних транспортних засобів та інших цивільних об'єктів, які користуються захистом, шкіл і лікарень, а також негайно забезпечити безпеку медичних установ, персоналу і машин швидкої допомоги на території, яка піддається нападу або знаходиться в облогу російських військ", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з цим суд бере до уваги нинішні військові дії, які почалися 24 лютого 2022 року в різних частинах України, і вважає, що це створює реальний і постійний ризик серйозних порушень прав цивільного населення відповідно до Конвенції про захист прав людини та основних свобод, і зокрема за статтями 2 (право на життя), 3 (ніхто не може бути підданий тортурам або нелюдському або принижуючому гідність поводженню або покаранню) і 8 (право на повагу приватного і сімейного життя).

Український уряд звернувся до ЄСПЛ 28 лютого із заявою про введення попередніх заходів щодо уряду РФ відповідно до Правила 39 Регламенту Суду у зв'язку з "масовими порушеннями прав людини, які здійснюються російськими військами під час військової агресії проти суверенної території України".

Війна проти України: