Зараз в уряді Британії йде відповідна робота.

Великобританія конфіскує майно російських олігархів, якщо для цього будуть правові підстави.

Віце-прем'єр країни Домінік Рааб заявив, що нерухомість може бути використана для розміщення біженців з України, пише The Times.

"Якщо у нас є докази і правова основа, ми це зробимо", - сказав Рааб на радіо LBC, коли його запитали про можливість конфіскації власності у відповідь на вторгнення Росії в Україну.

На питання, чи підтримає він використання такої нерухомості для розміщення українських біженців, він відповів: "Так, абсолютно. Ми розглядаємо все комплексно".

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