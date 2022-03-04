Польський дипломат зізнався, що ще жодного разу не ночував у бомбосховищі.

Посол Польщі Бартош Ціхоцький залишається у Києві, тому що не хоче завдавати удар по моральному духу українців.

Польща є однією з небагатьох країн, яка лишає відкритим посольство у Києві, в той час як інші країни перенесли свої дипмісії або до Львова, або взагагі за межі України, повідомило агентство PAP.

"Є речі, які не зробиш на відстані. Від'їзд зараз це щось, що могло б послабити моральний дух українців" - сказав Ціхоцький.

Він пояснив, що підтримує контакти з членами українського уряду і іншими західними дипломатами.

Перебування посла у Києві також важливе у контексті спілкування між президентами Анджеєм Дудою і Володимиром Зеленським.

"Київ вони не здобудуть. Цього не станеться. Його так сильно обороняють. На вулицях люди, яких на місці росіянина я не хотів би зустріти" - сказав Ціхоцький.

За його словами, з початку війни він ще жодного разу не ночував у бомбосховищі, попри те, що вибухи в українській столиці лунають щодня. Однак посол визнає, що має під рукою сумку з найнеобхіднішими документами, а також шолом і бронежилет.

Дипломат зазначив, що в тому, що Україна зараз так завзято боронить себе, зночною мірою причетна і Польща, яка поставляла Києву зброю ще з російського вторгнення 2014 року.

"Якщо Росія тут зазнає успіху, ми будемо наступні" - підкреслив польський посол.

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