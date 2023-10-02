Західні друзі підтримуватимуть українську державу на шляху євроінтеграції, пообіцяла очільниця МЗС Німеччини.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що у майбутньому Європейський Союз розшириться до українського міста Луганськ, яке поки що знаходиться під контролем РФ.

Західні партнери й друзі підтримуватимуть Київ на шляху євроінтеграції, розповіла очільниця німецького МЗС у столиці України під час спілкування з журналістами, повідомляє "Європейська правда". Міністр додала, що наша держава на тлі жахливої агресії з боку Росії здатна проводити реформи, які вражають.

"Майбутнє України - у Європейському Союзі, у нашій спільноті свободи, і незабаром вона розшириться від Лісабона до Луганська. З кожним селом, з кожним метром, який звільняє Україна, з кожним метром, де вона рятує своїх людей, вона також розширює свій шлях у ЄС", - сказала Бербок.

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Варто зазначити, що Бербок прибула у Київ, щоб взяти участь у неформальній зустрічі міністрів закордонних справ Євросоюзу.

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Після того, як президент Володимир Зеленський 28 лютого минулого року підписав заявку на вступ нашої країни в Євросоюз, в ЄС надали Україні статус кандидата на членство.

Для того, щоб стати членом ЄС українська влада має впровадити низку реформ. Європейська сторона повідомляла, що станом на червень 2023-го виконано дві з семи рекомендацій для членства.

Наприкінці вересня президент Європейського парламенту Роберта Мецола говорила, що переговори про вступ України до Євросоюзу офіційно мають розпочатися до кінця цього року.

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