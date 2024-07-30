За словами речниці Єврокомісії, вищий орган виконавчої влади ЄС буде говорити з Будапештом щодо масштабів такого рішення.

Європейська комісія з'ясує, чи не порушує Угорщина правила Євросоюзі при спрощенні в’їзду для громадян з Російської Федерації і Білорусі. Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у Брюсселі сказала речниця з питань міграції і внутрішньої безпеки Аніта Гіппер.

Зокрема, вона відповіла на питання, якою є позиція Єврокомісії з приводу повідомлень, що Угорщина послаблює візові процедури для російських і білоруських громадян.

"Європейська комісія буде на зв'язку з угорською владою з цього питання, зокрема, аби уточнити масштаб застосування цієї схеми і чи відповідає вона правилам ЄС", - сказала Гіппер. Відео дня

При цьому, речниця нагадала позицію Єврокомісії, що Росія становить загрозу для Євросоюзу, а це значить, що "усі інструменти на рівні ЄС, на рівні країн-членів мають забезпечувати безпеку ЄС і брати до ваги безпеки усієї Шенгенської зони".

За її словами, Угорщина зобов'язана завжди перевіряти, чи дотримуються усі умови в'їзду громадян з третіх країн відповідно до правил функціонування Шенгенської зони. Йдеться не лише про наявність візи або чинного дозволу на проживання, а й про відсутність в інформаційній системі Шенгену даних про причини відмови у в'їзді.

Спрощення в'їзду для росіян та білорусів від Угорщини - що відомо

Як писав УНІАН, Угорщина знову викликала невдоволення Європейського Союзу, адже дозволила росіянам та білорусам в'їжджати в ЄС без перевірок безпеки.

"Ось уже кілька днів росіяни можуть безперешкодно в'їжджати в ЄС через Угорщину без жодних перевірок і переїжджати в інші країни Євросоюзу. Це стало можливим завдяки реєстрації в Угорщині як заробітчан, яку прем'єр-міністр Віктор Орбан поширив на вихідців із Росії та Білорусі в липні", - повідомили журналісти німецького видання RND.

Водночас голова Європейської народної партії Манфред Вебер заявив, що рішення Угорщини послабити візові обмеження для громадян Росії - це відкриті двері для шпигунів. За його словами, це викликає "серйозні побоювання щодо національної безпеки".

"Така політика також може полегшити росіянам пересування Шенгенською зоною в обхід обмежень, передбачених законодавством ЄС", - наголосив Вебер.

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