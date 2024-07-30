Вебер надіслав листа президенту Європейської ради Шарлю Мішелю з проханням порушити це питання на наступному саміті лідерів країн ЄС у жовтні.

Нещодавнє рішення Угорщини послабити візові обмеження для громадян Росії - це відкриті двері для шпигунів, і лідери ЄС повинні вжити термінових контрзаходів, заявила найбільша політична партія блоку.

Голова Європейської народної партії Манфред Вебер заявив у листі, з яким ознайомилася Financial Times, що цей крок дасть змогу росіянам, які не пройшли перевірку, безперешкодно подорожувати більшою частиною ЄС, і викликає "серйозні побоювання щодо національної безпеки".

Вебер надіслав листа президенту Європейської ради Шарлю Мішелю з проханням порушити це питання на наступному саміті лідерів країн ЄС у жовтні.

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У липні Угорщина опублікувала деталі нової системи прискореного отримання віз, що дозволяє громадянам 8 країн, включно з Росією і Білоруссю, в'їжджати в країну без перевірки безпеки та інших обмежень. Будапешт заявив, що багато хто з них будуватиме атомну електростанцію за російськими технологіями.

Однак Вебер вважає, що необхідність нової міграційної системи в Угорщині "сумнівна", і попередив, що вона може "створити серйозні лазівки для шпигунської діяльності та потенційно дозволити великій кількості росіян в'їжджати до Угорщини за мінімального контролю, створюючи серйозний ризик для національної безпеки".

"Така політика також може полегшити росіянам пересування Шенгенською зоною в обхід обмежень, передбачених законодавством ЄС", - вважає Вебер.

Угорщина послабила візові обмеження для росіян - деталі

Угорщина знову викликала невдоволення Європейського Союзу, дозволивши громадянам Росії та Білорусі в'їжджати в ЄС без перевірок безпеки.

Як пише німецьке видання RND, угорський прем'єр Віктор Орбан стає безпековою загрозою, адже серед іноземців, які прибули на територію Європейського Союзу, можуть бути російські шпигуни та терористи.

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