Європейські дипломати зазначають, що у Будапешта і Братислави було достатньо часу, щоб знайти альтернативу.

Угорщина та Словаччина не змогли зменшити залежність від Москви в енергетичних питаннях, але тепер хочуть допомоги Брюсселя в питання відновлення постачання російської нафти через територію України. Це викликає роздратовання серед дипломатів ЄС, пише Politico.

Зазначається, що Угорщина об’єднується зі Словаччиною, щоб спробувати використати правила ЄС для збереження доступ до російської нафти, яку продає "Лукойл". Припинення поставок через санкції Києва може позбавити дві країни третини імпорту нафти.

Водночас Угорщина та Словаччина стверджують, що штрафні санкції порушують торговельну угоду між Києвом та ЄС від 2014 року. Будапешт і Братислава попросили Європейську комісії втрутитися. Однак цей запит поставив ЄС у безвихідь. Офіційні особи знають, що вони повинні діяти відповідно до правил. Але за лаштунками та в дискусіях між дипломатами ЄС існує значне розчарування тим, що ця проблема навіть стоїть на порядку денному Брюсселя.

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Кілька дипломатів обурилися, що усі інші країни ЄС знайшли способи відійти від російської нафти, тому тепер це проблема Угорщини та Словаччини. Будапешт останнім часом навіть збільшив імпорт російської нафти, викликаючи особливий гнів: "Багато членів ЄС доклали дорогих, але необхідних зусиль, щоб позбутися залежності від російського газу та нафти… головним чином тому, що вони смердять кров’ю. Схоже, що Угорщина має проблеми не лише з нюховою системою, а й зі своїм мисленням і браком рішучості позбутися залежності", – сказав один дипломат ЄС.

Ці коментарі прозвучали на тлі зростання неприязні ЄС до Будапешта, коли країни все більше втомилися від прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана через його дружні зв’язки з Росією та наполегливі спроби зупинити санкції. Словаччина теж дедалі більше критикує ЄС, оскільки прем’єр-міністр-популіст Роберт Фіцо схиляє Братиславу до більш проросійської позиції та призупиняє фінансовану державою військову допомогу Україні.

За словами двох дипломатів, на засіданні головного органу ЄС з вирішення торгових суперечок минулого тижня дві країни вимагали від Єврокомісії розпочати офіційні консультації з Україною. Вони стверджували, що у виконавчої влади ЄС було три дні, щоб втрутитися. Але ЄК відштовхнула обидві країни, стверджуючи, що їй потрібно більше часу. Виконавчий орган ЄС також сказав, що Україна може за деяких обставин призупинити частину торговельної угоди з міркувань безпеки.

Санкції проти російської нафти

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну в 2022 році ЄС запровадив ембарго на імпорт російської нафти. Однак виключенням були трубопровідні поставки, зокрема з тими, що надходять до Угорщини, Словаччини та Чехії через трубопровід "Дружба". Так блок надав вказаним країнам час знайти альтернативні поставки, за умови, що вони зроблять це швидко. Німеччина та Польща припинили купувати російську нафту.

Чехія прагне припинити імпорт з Москви до 2025 року, а Словаччина планує переробляти більше неросійської сирої нафти. Водночас Угорщина вирішила піти іншим шляхом, збільшивши імпорт нафти через трубопровід на 50% порівняно з 2021 роком.

Український хід проти нафти "Лукойлу"

Словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо заявив, що нафтопереробний завод Slovnaft припинить постачання дизельного пального в Україну, якщо не буде відновлено постачання нафти від російського "Лукойлу". Раніше Словаччина натякнула, що перекриє Україні газ і світло через зупинений транзит нафти з РФ.

Водночас угорський міністр закордонних справ Петер Сіярто заявив, що Будапешт блокуватиме програму фінансування військової допомоги Україні на 6,5 мільярдів євро в рамках Європейського фонду миру.

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