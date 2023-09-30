Угорщина погрожує далі не брати участь у фінансуванні Євросоюзом постачання озброєнь в Україну.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) на вимогу Угорщини тимчасово виключило угорський OTP Bank з переліку міжнародних спонсорів війни. Однак в Угорщині заявили, що тимчасове виключення OTP Bank зі списку суттєво не змінює ситуацію з блокуванням Будапештом військової допомоги ЄС.

"У зв'язку з тимчасовим призупиненням Національним агентством із запобігання корупції (НАЗК) України статусу банку OTP як "міжнародного спонсора війни" жодних істотних змін не відбулося. Позиція Угорщини зрозуміла: доти, доки OTP не буде виключено з цього списку, Угорщина не буде брати участь у подальшому фінансуванні Євросоюзом постачання озброєнь в Україну", - заявив речник МЗС Угорщини Мате Пацолай в коментарі інформаційному агентству MTI.

Суперечки щодо OTP Bank - головне

У травні НАЗК оголосило про внесення найбільшого угорського банку - OTP Bank – до списку спонсорів війни. Причиною стала позицію керівництва фінустанови продовжувати працювати в РФ та визнання так званих "Л/ДНР". OTP публічно стверджує, що не має змоги продати свій російський підрозділ.

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У відповідь Угорщина вирішила заблокувати нову допомогу ЄС Україні на 20 мільярдів євро та висунула вимогу – прибрати угорський банк зі списку спонсорів війни.

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