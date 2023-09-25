Угорщина вступила в конфлікт з Україною через те, що, за її словами, існує обмеження прав приблизно 150 000 етнічних угорців на використання своєї рідної мови.

Угорщина не підтримуватиме Україну ні в якому питанні міжнародних відносин до тих пір, поки "Україна не відновить колишні права етнічних угорців на своїй території", заявив сьогодні прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан перед парламентом своєї країни.

Угорщина вступила в конфлікт з Україною через те, що, за її словами, існує обмеження прав приблизно 150 000 етнічних угорців на використання своєї рідної мови, особливо в сфері освіти, повідомляє The Guardian, після того, як у 2017 році Україна прийняла закон, що обмежує використання мов меншин у школах.

Відносини України та Угорщини - деталі

Угорщина вже тривалий час займає антиукраїнську позицію. Саме влада Угорщини заважала введенню низки антиросійських санкцій і спекулювала навколо теми фінансової допомоги для України. Угорська влада відкрито заявили, що незважаючи ні на що, продовжать співпрацю з РФ, тому що їй це вигідно.

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Угорщина не сприятиме фінансуванню Європейським союзом поставок зброї в Україну, поки Київ не виключить угорський банк OTP зі списку міжнародних спонсорів війни.

Україна проводить переговори з Угорщиною про відновлення зернового експорту та скасування ембарго на українське зерно. Як розповів міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський, 19 вересня він провів розмову з угорським колегою під час якої сторони вислухали аргументи одна одної щодо ситуації, яка склалася навколо зернової заборони.

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