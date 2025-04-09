Це торкнеться сільськогосподарської продукції, мотоциклів тощо.

Європейський союз схвалив введення тарифів на товари зі США на суму близько 21 мільярда євро у відповідь на 25-відсоткові мита, які наклав президент США Дональд Трамп на експорт сталі та алюмінію з ЄС.

Більшість із 27 країн-членів ЄС проголосували за ці заходи у відповідь, частина з яких почне діяти в середині квітня, пише Bloomberg. Тарифи будуть спрямовані на політично чутливі штати США і торкнуться таких товарів, як соя з Луїзіани (рідного штату спікера Палати представників Майка Джонсона), а також алмазів, сільськогосподарської продукції, м'яса птиці та мотоциклів.

Єврокомісія заявила, що ці заходи можуть бути припинені в будь-який момент, "якщо США погодяться на справедливе і збалансоване врегулювання" ситуації з торговими митами.

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Повідомляється, що цей крок посилює наростаючу трансатлантичну торговельну війну: США вже запровадили універсальні 20% тарифи майже на весь експорт з Європи, а також окреме мито у 25% на автомобілі та деякі автозапчастини. Трамп також пообіцяв запровадити додаткові мита на деревину, напівпровідники та фармацевтичні препарати. Нові тарифи Трампа зачіпають товари з ЄС на суму близько 380 мільярдів євро.

Частина нових мит ЄС набуде чинності 15 квітня, друга хвиля - у середині травня, а третя - 1 грудня. Більшість товарів будуть обкладені митом у 25%, деякі категорії - у 10%.

Крім того, ЗМІ пише, що бурбон був виключений зі списку ЄС після тиску з боку деяких країн, оскільки Трамп пригрозив запровадити 200-відсоткові мита на вино, шампанське та інші алкогольні напої з Франції та інших країн.

Що ще відомо про "торгову війну"

Раніше УНІАН повідомляв, що Китай підвищив мита на товари зі США до 84%. Китай також додав шість компаній до списку ненадійних організацій, а 12 американських організацій - потрапили до списку осіб, які контролюють експорт.

Крім того, в Іспанії закликали країни ЄС переглянути відносини з Китаєм через мита Трампа. Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес зазначив, що ситуація зі США свідчить про те, що всі мають адаптуватися.

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