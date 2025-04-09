За словами прем'єр-міністра Іспанії, торгова війна не відповідає жодним інтересам.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес закликав Європейський Союз переглянути свої відносини з Китаєм через рішення США встановити мита для більшості країн. Про це повідомляє Bloomberg.

За словами Санчеса, після того, що президент США Дональд Трамп зробив зі світовою торгівлею, Європа має бути готовою до пошуку інших нових партнерів та відкривати нові ринки.

Він додав, що ситуація зі США свідчить про те, що всі мають адаптуватися, тому Європа повинна змінити свою позицію щодо Китаю, а Китай своє ставлення до Європи.

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"Торгова війна не відповідає нічиїм інтересам. Ніхто не виграє від торговельної війни. Кожна країна програє, особливо робітники і середній клас", - підкреслив прем'єр-міністр Іспанії.

У Bloomberg нагадали, що 11 квітня Санчес приїде з візитом до Пекіну та зустрінеться з президентом Китаю Сі Цзіньпіном. Таким чином політик стане першим європейським главою уряду, який зустрінеться з китайським лідером після того, як Трамп ввів нові мита.

"Хоча поїздка була організована ще до того, як було оголошено про мита, подальші потрясіння привернули увагу до цієї зустрічі", - наголосили у виданні.

Санчес додав, що меседж ЄС щодо перемовин про торговельні мита зі США полягає у тому, що країни-члени будуть працювати об'єднано, пропорційно та швидко реагуватимуть.

Мита Трампа - останні новини

Раніше президент США Дональд Трамп розповів, як іноземні лідери принижуються перед ним, аби уникнути мит. Зокрема він заявив, що представники інших країн "цілують його в зад", аби спробувати укласти угоду.

Також повідомлялось, що американський лідер запровадив 104% мита проти Китаю. Відомо, що нові жорсткі тарифи набули чинності і почнуть діяти з 9 квітня.

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