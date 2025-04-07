Після погроз Трампа зі списку вилучили бурбон та вино.

Європейська комісія пропонує запровадити на низку американських товарів контрмита у розмірі 25%, щоб відповісти на американські тарифи на сталь та алюміній.

Про це пише агентство Reuters, посилаючись на документ, за який вже 9 квітня голосуватимуть країни-члени Європейського Союзу. У списку товарів опинилися діаманти, яйця, зубна нитка, ковбаси і м'ясо птиці. Мита на деякі з них мають набути чинності 16 травня, а на інші, зокрема на мигдаль та сою, 1 грудня.

З початкового списку вилучили бурбон, вино та молочні продукти, на які планували встановити 50% тариф. Все через те, що Трамп погрожував запровадити 200% мита на алкоголь, а Франція та Італія мають велику виноробну промисловість.

Відео дня

Глава Єврокомісії з питань торгівлі Марош Шефчович казав, що нові контртарифи матимуть менший фінансовий вплив, ніж раніше оголошені 26 мільярдів євро. Зазначається, що Євросоюз вже працює над скороченням імпорту сталі на 15%, а також розглядає квоти на імпорт алюмінію.

Тим часом президент США Дональд Трамп під час зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху заявив, що Білий дім не розглядає можливості призупинення нових мит:

"У нас є багато, дуже багато країн, які приходять до нас на переговори про угоди, і це будуть справедливі угоди. І в певних випадках вони будуть платити значні мита".

Нові мита США

Нагадаємо, раніше американський президент оголосив про запровадження низки значних тарифів на імпорт. Його рішення вже призвело до глобальних економічних наслідків та торговельних суперечок.

З 12 березня було введено 25% тариф на імпорт сталі та алюмінію з усіх країн, а 5 квітня набув чинності 10% базовий тариф на всі імпортні товари, з додатковими підвищеними ставками для 57 торговельних партнерів.

Ці заходи спричинили значні коливання на світових ринках та викликали побоювання щодо можливого глобального економічного спаду.​

Вас також можуть зацікавити новини: