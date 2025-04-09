Китай прийняв відповідні заходи щодо США після нових мит, введених президентом Дональдом Трампом. Пекін оголосив, що підвищить мита на американські товари до 84%, загостривши торгову війну.
Видання Bloomberg пише, що китайські контрзаходи набувають чинності 10 квітня, йдеться в заяві уряду в середу. Рішення Китаю було ухвалено після того, як набули чинності останні мита Трампа, внаслідок чого сукупний рівень мит, оголошених цього року, сягнув 104%.
Китайський експорт уже зіткнувся із загальними митами, запровадженими цьогоріч, і каральними податками, запровадженими під час першого терміну Трампа і наступної адміністрації Байдена.
Китай також додав шість компаній до списку ненадійних організацій, а 12 американських організацій - потрапили до списку осіб, які контролюють експорт.
Ф'ючерси на американські акції впали приблизно на 1,7% після того, як Китай оголосив про нові мита на американські товари. Акції в Європі впали більш ніж на 4%.
Торгова війна США та Китаю - останні новини
Президент США Дональд Трамп оголосив про введення базового мита в 10% на імпорт з усіх країн, за винятком Канади і Мексики, а також додаткових мит для приблизно 60 країн, включно з Китаєм.
Для Китаю це означало додаткове мито в 34%, що разом із попередніми становило 54%. У відповідь Пекін оголосив про введення додаткового мита в 34% на всі американські товари.
8 квітня США оголосили про введення сукупного мита в розмірі 104% на імпортовані з Китаю товари, що стало ескалацією торгової війни між двома найбільшими економіками світу.