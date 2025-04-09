У Пекіні ухвалили рішення після того, як набули чинності останні мита Трампа.

Китай прийняв відповідні заходи щодо США після нових мит, введених президентом Дональдом Трампом. Пекін оголосив, що підвищить мита на американські товари до 84%, загостривши торгову війну.

Видання Bloomberg пише, що китайські контрзаходи набувають чинності 10 квітня, йдеться в заяві уряду в середу. Рішення Китаю було ухвалено після того, як набули чинності останні мита Трампа, внаслідок чого сукупний рівень мит, оголошених цього року, сягнув 104%.

Китайський експорт уже зіткнувся із загальними митами, запровадженими цьогоріч, і каральними податками, запровадженими під час першого терміну Трампа і наступної адміністрації Байдена.

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Китай також додав шість компаній до списку ненадійних організацій, а 12 американських організацій - потрапили до списку осіб, які контролюють експорт.

Ф'ючерси на американські акції впали приблизно на 1,7% після того, як Китай оголосив про нові мита на американські товари. Акції в Європі впали більш ніж на 4%.

Торгова війна США та Китаю - останні новини

Президент США Дональд Трамп оголосив про введення базового мита в 10% на імпорт з усіх країн, за винятком Канади і Мексики, а також додаткових мит для приблизно 60 країн, включно з Китаєм.

Для Китаю це означало додаткове мито в 34%, що разом із попередніми становило 54%. У відповідь Пекін оголосив про введення додаткового мита в 34% на всі американські товари.

8 квітня США оголосили про введення сукупного мита в розмірі 104% на імпортовані з Китаю товари, що стало ескалацією торгової війни між двома найбільшими економіками світу.

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